EL MINISTERIO SE DIVIDE EN DOS

Salida de Prat Gay: Macri le pidió la renuncia

En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el Jefe de Estado le pidió la dimisión. La cartera de Hacienda y Finanzas se dividirá en dos: la primera será presidida por Nicolás Dujovne y la segunda por Luis Caputo. Se trata de la segunda salida en menos de una semana, junto a la titular de Aerolíneas, Isela Costantini.

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña confirmó el alejamiento de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Finanzas y Hacienda. Advirtió que fue el presidente Mauricio Macri, que se encuentra de vacaciones en Villa La Angostura, quien le pidió la renuncia al funcionario.



La cartera, según apuntó, se dividirá en dos: Hacienda y Finanzas, esta última adquirirá el rango de Ministerio y será presidida por Luis Caputo. mientras que Hacienda quedará en manos de Nicolás Dujovne.







Uno de los disparadores de las versiones sobre su salida fue la ausencia del economista en las negociaciones para modificar el Impuesto a las Ganancias. Además, el funcionario estaba enfrentado con el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.



Conferencia de prensa. Además de confirmar que fue Macri el que le pidió la renuncia a Prat Gay, Peña aseguró que la decisión oficial no respondió a "diferencias políticas económicas" sino a "una discusión abierta sobre el diseño organizacional del Gobierno y la toma de decisiones".



"No pasa por diferencias económicas, sino más por discusiones sobre la mejor forma de consistencia del equipo. La discusión no es por una interna sino por visiones de funcionamiento y en ese sentido prima la visión del Presidente", advirtió y admitió:



"Había diferencias en el diseño del funcionamiento del equipo y creímos que era lo mejor para el equipo, para esta etapa, hacer un cambio. No son discusiones de fondo, de política económica, sino no más incomodidades o discusiones de cómo era la mejor forma de garantizar una coherencia y una consistencia del equipo, y en función de eso se tomó la decisión".



A su vez, señaló que el funcionario saliente está en vuelo a Villa La Angostura para almorzar con Macri. "Queremos reforzar y agradecer la tarea de Alfonso en un ministerio desafiante en el que se han logrado grandes cosas, como la normalización de las relaciones financieras e internacionales, la salida del Cepo, Ganancias y el sinceramiento fiscal", apuntó.



Segunda salida. La renuncia del funcionario se da apenas cinco días después del alejamiento de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas, quien el miércoles pasado adujo "razones personales" para dejar el cargo que había asumido en enero de este año.



CSV de la Redacción de Info Región