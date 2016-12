POR EL ESCRACHE CONTRA MORALES

Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso

La líder de Tupac Amaru fue sentenciada por “daño agravado” en el escrache a Gerardo Morales en 2009. No obstante, fue sobreseída por el delito de "amenazas" contra el ex senador y actual Gobernador de Jujuy. La sentencia se conoció ayer en el marco de una sala colmada de dirigentes políticos y sociales.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó ayer a tres años de prision en suspenso a Milagro Sala por el delito de "daño agravado" en el marco del escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009. No obstante, los jueces sobreseyeron a la dirigente social por el delito de "amenazas" contra el entonces senador.



La sentencia fue leida por los magistrados luego de un cuarto intermedio de dos horas. Más temprano, la fiscalía y la querella habían rechazado el pedido de la defensa de plantear la prescripción de la acción penal por considerarla un hecho simple.



Luego de la exposición del fiscal que llevó adelante el juicio, Milagro Sala hizo uso de la palabra y pidió a los jueces que "no se dejen apretar por el poder político y dicten lo justo". "Nunca me imaginé que me iban a hacer pagar este costo por las protestas. Siento dolor por la injusticia que estamos viviendo", había apuntado.







"Nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo", señaló Sala ante los magistrados y sostuvo que el "pecado" de la organización Tupac Amaru "fue querer que haya igualdad".



Sala esta detenida en el penal de Alto Comedero desde enero, imputada por los delitos de "fraude a la administración pública", "asociación ilícita", "extorsión", "enriquecimiento ilícito" y "evasión impositiva". En tanto que el juicio que se le sigue fue iniciado a partir de una denuncia de Morales por ser la supuesta instigadora del "escrache" que sufrió en octubre de 2009, cuando era senador nacional y le tiraron huevos durante una actividad en el Consejo Superior de Ciencias Económicas.



La audiencia se efectuó en medio de un fuerte operativo policial, tras los incidentes de la semana pasada, y contó con la presencia de dirigentes políticos y sociales, entre ellos el dirigente de La Cámpora Juan Canbandie y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.



También estuvieron presentes el padre Francisco "Paco" Olivera, Horacio Pietragalla (secretario de DDHH de Santa Cruz), "Lita" Boitano (presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), Estela Díaz, de la CTA y del Comité por la libertad de Milagro Sala y el referente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbistky.