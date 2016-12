Industria y construcción volvieron a desplomarse

Desde el Bauen aclaran: "No vamos a tirar tantos años de lucha"

En diálogo con Info Región, la presidenta de la cooperativa del Hotel, Eva Losada, recordó que "Macri ya había vetado el ...

“La muerte no tuvo obstáculos en Cromañón”

Familiares encabezarán un homenaje a los 194 fallecidos en el santuario de Once. Nilda Gómez, mamá de Mariano Benítez y titular de “Familias ...

Lijo quedó a cargo de la investigación por la denuncia de Nisman

Se trata de la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios por presunto ...

De Mendiguren cuestionó la “improvisación” en la salida de Prat Gay

En diálogo con Info Región, el diputado nacional por el massismo advirtió, además, que el principal problema es que “la ...

Nuevos ministros: pronostican un 2017 de crecimiento

El Jefe de Gabinete encabezó una conferencia de prensa en la cual brindaron sus primeras declaraciones oficiales los designados ministros de ...

Tarifazo, inflación y un balance negativo por parte de consumidores

Las asociaciones que defienden los intereses de los consumidores calificaron negativamente el primer año de gestión de Mauricio Macri al enfatizar ...

Según Bazze, “no se viene el fin del gradualismo”

El diputado nacional por la UCR se refirió a la salida de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda. “Se hicieron las cosas difíciles que ...

Dujovne: "Mi principal desafío es cumplir con el Presupuesto"

El designado ministro de Hacienda aseguró que continuará con la política económica del presidente Mauricio Macri y bregó, en caso de que haya ...

"Los argentinos queremos la verdad”, dijo Macri

Fue luego de que la Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenara Son dos los detenidos por el asesinato de Brian Aguinaco

Un joven de 26 fue apresado esta mañana. Esta detención se suma a la del chico de 16 años detenido en Chile. Brian tenía 14 años, fue baleado el ...

La caída de la industria por rubros

La actividad se contrajo un 4,1% en noviembre respecto a igual mes de 2015. A excepción de la automotriz y la alimenticia, todos los rubros ...

Macri: "Si no tengo resultados, haré otros cambios"

El Presidente lo advirtió tras los cambios que realizó en el gabinete económico y la salida de Alfonso Prat Gay. También se refirió al acto de ...

Ordenan reabrir la denuncia de Nisman y apartan a Rafecas

Lo decidió la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La denuncia del fiscal era por encubrimiento a Irán en el atentado contra la AMIA y ...

Marijuán imputó a Ibarra por la compra de máquinas para voto electrónico

El fiscal pidió abrir una investigación contra el ministro de Modernización por la denuncia por la supuesta compra de máquinas cuando aún no se ...

El dólar volvió a superar los 16 pesos

En el mercado minorista la divisa estadounidense profundizó la tendencia alcista iniciada el miércoles y le sumó 26 centavos a su recorrido para ...

Se espera una jornada de calor agobiante: hay alerta amarillo

La máxima prevista era de 24, pero a las 8 ya había superado esa marca; la máxima se ubica en los 32 grados. ¿Cómo estará el clima en ...

El dólar cerró el año con una leve baja

La divisa estadounidense finalizó 2016 con una baja en su paridad contra el peso de escasos centavos tanto para el público donde quedó en 16,12, ...