RUGBY

Del Mestre buscará “no desentonar” en Punta del Este

El back buscará aprovechar su oportunidad en el equipo.

El fullback de los Pumas 7s aseguró que encontrarán un “buen nivel” en el torneo que se realizará en la ciudad uruguaya, donde buscarán llegar “lejos” a pesar de tener un grupo “complicado” por delante. “Debemos salir concentrados a la cancha, más allá de los rivales”, señaló el jugador de Pucará, en diálogo con Info Región.

El seleccionado argentino de rugby seven comenzó ayer con el período de entrenamientos previos de cara al torneo que disputará en Punta del Este, Uruguay, entre mañana y el sábado.



El combinado nacional practicó ayer en el Hindú Club, donde realizó la única jornada de ensayos antes del viaje que llevarán a cabo hoy, cuando se trasladarán hasta el país oriental. Como parte del plantel comandado por Santiago Gómez Cora también están Nicolás Menéndez, de Lomas Athletic, y Juan Delguy, de Pucará.



“Es un certamen muy cambiante y todos los años se presenta de manera diferente. Será bueno jugarlo porque tiene un nivel alto, así que estamos dejando todo para llegar de la mejor manera”, expresó el surgido del Rojo de Burzaco, en diálogo con Info Región.



La competencia



El seleccionado albiceleste integrará el Grupo B junto con Brasil (se medirán mañana, desde las 18:20), Uruguay (lo enfrentará el mismo día, a partir de las 21), y Estados Unidos (con el que cerrará la jornada, a las 23:40).



En relación a la zona en la que se ubicarán, Del Mestre señaló: “Siempre es complicado y nunca sobra nada, por lo que debemos salir a la cancha concentrados, más allá de quién sea el rival. Los equipos llegan para dejar todo y hay que estar al nivel de ellos”.



“La mayoría de los integrantes de nuestro grupo vienen jugando juntos, ya sea en circuitos o en otros torneos, pero los que nos sumamos ahora intentaremos entrar rápido para no desentonar y armar el mejor equipo posible. Es todo nuevo así que hay que integrarse sin perder tiempo”, resaltó el jugador de los de Burzaco.



El back se refirió a la programación del certamen en el comienzo del año: “Es complicada esta fecha, porque, por lo general, uno está relajado y recuperándose para volver a empezar otra temporada en febrero. Nos cayó a todos de sorpresa y, en particular, me hizo suspender las vacaciones, así que buscaré dar lo mejor para aprovecharlo y que valga la pena”.



La meta



A pesar de la presencia de Fiji como el principal candidato a quedarse con la competencia, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora es uno de los elencos con mayor potencial, en un nivel similar al de Estados Unidos y Canadá, debido a que los de América del Norte también disputan el Circuito Mundial.



“El objetivo siempre está puesto en jugar bien y llegar lo más lejos posible. La unión del equipo viene también como causa de ello, ya que un buen grupo humano fuera de la cancha lleva a entendimientos y alto nivel dentro de la misma, por lo que es igual de importante para llegar a donde se quiere”, concluyó Del Mestre, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.