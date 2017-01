NACIONAL B

“Me arreglaré con los chicos si es necesario”, reconoció Biggeri

El cuerpo técnico aguarda por la llegada de un marcador central.

El entrenador de Los Andes aseguró que es “muy difícil” la incorporación del marcador central, posición en la cual se le fue Walter García y Rodrigo Cabrera está a punto de salir del club por la falta de pago. “Nos dijo que no podía continuar por la situación económica”, comentó.

Los Andes continúa con la primera etapa de la pretemporada en el Eduardo Gallardón, a la espera del domingo, día en el que comenzarán con la parte más exigente de los trabajos en Balcarce.



En esa línea, Aníbal Biggeri comanda el plantel que ya cuenta con la incorporación de Mariano Puch, en tanto aguardan por un segundo nombre con la idea de reforzar la zaga central que se vio nuevamente diezmada, puesto que a la salida de Walter García se le sumó la de Rodrigo Cabrera quien, a causa de los conflictos económicos de la institución y la consecuente falta de pago, decidió negociar su éxodo.



“Está muy difícil la situación, si sacás a un jugador de un club porque no cobra, viene acá y también puede tener los mismos problemas. Quiero un central que venga y se ponga la camiseta, para pelearla prefiero que sea con los chicos”, indicó el entrenador del Milrayitas.



Además, frente a la desvinculación del zaguero uruguayo manifestó: “Cabrera está muy cerca de irse del club, es una decisión de él, nos dijo que no podía continuar por la situación económica. Siempre digo que el que quiera jugar en Los Andes que venga, pero el que no, que busque otro destino. Queremos que el jugador que esté en el club defienda los colores como tiene que ser”.



“Me arreglaré con chicos si es necesario, o con Pancho (Francisco Martínez) que también lo hizo muy bien, lo más importante es que los que se queden defiendan la camiseta del club como corresponde porque Los Andes es un club muy grande”, insistió.



Pretemporada



El plantel comenzó con los entrenamientos el martes, los cuales se extenderán en el estadio hasta el domingo. Un día más tarde, el grupo iniciará la segunda etapa de los preparativos en Balcarce, lugar en el que estarán hasta el domingo 15.



Posteriormente, el cuerpo técnico pautó un encuentro amistoso ante Comunicaciones el 21 como visitante, mientras buscarán rival para el 18 y así culminar la pretemporada con minutos de fútbol.



No obstante, precavidos frente a la incertidumbre que genera la reanudación del torneo, también piensan en estirar la serie de encuentros preparatorios para el 24 y el 28 del corriente mes. Si la actividad vuelve en tiempo y forma, sólo serán los partidos programados en primera instancia.



“Los chicos se cuidaron bastante, el plan que le dimos lo hicieron muy bien, así que estamos contentos. Ahora trataremos de enderezar un par de cosas que están pasando que es normal en el fútbol argentino y el domingo comenzaremos con la parte fuerte de la pretemporada”, comunicó el ex Chacarita.



Primera vez



Además de Puch, el plantel albirrojo cuenta con la incorporación de Carlos Fernández, un delantero categoría 97 que fue promovido desde inferiores por el cuerpo técnico.



En ese sentido, el entrenador celebró la incursión del juvenil en el plantel profesional: “Carlitos es un jugador que vine siguiendo en la Reserva, es picante, va por los dos lados, es zurdo pero maneja bien la derecha. Tiene que tranquilizarse un poco por ser chico y aprender unas cuantas cosas que es normal, confío mucho en él, la pretemporada le va a venir muy bien”.



LNR de la Redacción de Info Región.