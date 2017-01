INSEGURIDAD

Colectivos de la Región empiezan a instalar cámaras de seguridad

Las líneas provinciales tienen 180 días, una vez reglamentada la norma, para adecuar sus unidades con cámaras de seguridad.

El Senado bonaerense aprobó a finales de diciembre una norma para que las líneas provinciales y comunales instalen cámaras de seguridad en sus unidades. Una vez reglamentada, las empresas tienen 180 días para acondicionar las unidades.

Las empresas cuyas líneas de colectivos recorran la provincia (comprendidas por las líneas que van del 200 al 499) deberán instalar cámaras de seguridad de forma obligatoria en todas sus unidades. La norma apunta a brindar mayor seguridad tanto a pasajeros como chóferes ante el aumento de asaltos y ataques.



Además queda establecida que las cámaras de seguridad en las unidades deberán almacenar las imágenes durante el tiempo que establezca la reglamentación.



En la provincia de Buenos Aires funcionan más de 5 mil unidades de corta distancia, y otras seiscientas para trayectos largos. La norma incluye, además, a las líneas comunales (comprendidas por las líneas 500).



La situación en la Región. En general, las líneas provinciales que atraviesan los partidos de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown cuentan con el sistema de cámaras de seguridad instalado, sobre todo en las unidades más nuevas.



Ante la consulta de Info Región, las empresas coincidieron que “las medidas para incrementar la seguridad y evitar ataques o robos siempre son buenas”.



La Empresa Esteban Echeverría tiene a su cargo la línea 306, que cumple el recorrido entre Spegazzini y San Justo o Puente La Noria, y señalaron que “las unidades, sobre todo las más nuevas, poseen el sistema de cámaras, además de botones antipánico”.



Del mismo modo, la Empresa Monte Grande, encargada de las líneas 394 (Monte Grande, Ezeiza y Cruce de Lomas) y 245 (Monte Grande y Almirante Brown), afirmó que “casi todas las unidades de los ramales está acondicionados. “Quizás haya algunas unidades que todavía no las tengan, pero la idea es adecuarse como corresponda a la norma”, sostuvieron desde la empresa.



A nivel local, la empresa Yitos de Lomas (líneas comunales 543, 544, 549, 561 y 562) informó que “los coches más nuevos ya cuentan con el sistema de cámaras de seguridad” y que “quizás se alcance también a las unidades más viejas”. “Si bien nuestra línea es comunal y no nos alcanza la norma, ya hace más de un año que instalamos cinco cámaras para probar el sistema”, completaron.



La única línea que -según advirtieron de la empresa- “no posee cámaras” en sus coches y, que no pudieron confirmar para cuando estaría el sistema instalado, fue la empresa Transportes Automotores La Plata, quien maneja las líneas provinciales 338 y 406, que cumple el recorrido de La Plata, Almirante Brown, Lomas, San justo, Morón y San Isidro.



PF de la redacción de Info Región.