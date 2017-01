NACIONAL B

“Aprovechar” la pretemporada, el objetivo para Britez Ojeda

Los Andes continúa con los trabajos en el estadio.

El capitán de Los Andes remarcó que iniciaron los trabajos con la “mejor expectativa”, mientras señaló que buscarán continuar “por el mismo camino” del cierre del 2016. “Es importante que se mantenga el equipo”, comentó.

Los Andes continúa entrenando en el Eduardo Gallardón antes de partir mañana a Balcarce, donde continuará con la parte más exigente de la pretemporada. En esa línea, Aníbal Biggeri busca la mejor puesta a punto del grupo para hacerle frente al desenlace del Nacional B, en el que buscará clasificar a la Copa Argentina y escalar posiciones en la tabla.



Al respecto, Marcos Britez Ojeda comentó: “Tenemos la mejor expectativa, arranca un nuevo año, si bien el campeonato no se cortó sabemos que terminamos bien y queremos seguir mejorando para continuar por ese camino”.



“Nos fuimos bien, de la mejor manera, nunca renunciando a nuestro juego, ojalá sigamos mejorando por el camino que dejamos, si bien tenemos una pretemporada dura esperamos aprovecharla”, continuó el volante, en diálogo con Info Región.



Incertidumbre



La programación que parte desde el cuerpo técnico apunta a que el campeonato comenzará el 28 del corriente mes. No obstante, los problemas que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su relación con lo clubes genera un futuro incierto.



“Se hace complicado, el fútbol argentino está difícil y para nosotros también, algunos chicos pasaron las fiestas sin plata y la verdad es que a uno le duele. Tratamos de hacer el trabajo de la mejor manera y después que pasen estas cosas es complejo. Como grupo estamos unidos e intentaremos hacer las cosas de buena forma”, opinó el capitán del Milrayitas.



Por otra parte, de cara al armado del plantel y las salidas desencadenadas por la falta de pago, indicó: “Es importante que se mantenga el equipo, es una lástima que por las cosas que pasan en el fútbol argentino algunos chicos tomen la decisión de dejar el club. Son cosas personales donde uno no puede hacer nada, solo decirles que todas las instituciones están mal y no solo Los Andes”.



El semillero



Con la presencia de Carlos Fernández en la pretemporada de los de Lomas de Zamora, se confirma una tendencia en la que los juveniles empiezan a saltar al plantel profesional cobrando cada vez más protagonismo.



“Me pone contento, quiere decir que el sacrificio que han hecho hace bastante en inferiores, hoy tiene su recompensa. Tratamos de hablar con algunos chicos para que no se conformen en donde están y busquen mucho más. El ejemplo a seguir es el de (Gustavo) Turraca, depende de ellos y la predisposición al trabajo”, concluyó Britez Ojeda, en charla con la prensa.



LNR de la Redacción de Info Región.