NACIONAL B

Lemmo puntualizó en “mejorar” el semestre pasado

El defensor fue crítico del presente del fútbol argentino.

El capitán de Brown de Adrogué analizó el “exigente” inicio de la pretemporada, aunque lo comprendió, debido a que se avecina el “momento de definición” del certamen, en el que buscarán “la permanencia”. “Lo que se vive en AFA es tristísimo y nos genera incertidumbre”, lamentó, en diálogo con Info Región.

Brown de Adrogué regresó el miércoles a los entrenamientos en el Lorenzo Arandilla, con el objetivo de realizar los primeros movimientos, en la previa al viaje que realizaron el jueves, cuando se trasladaron hasta Villa Gesell para realizar la parte más dura desde lo físico.



En ese sentido, Facundo Lemmo analizó la jornada de prácticas: “La vuelta es dura, al preparador físico (Agustín Galeota) lo conozco hace siete años, siempre trabajó de la misma manera y nos había avisado que iba a arrancar exigente. Igualmente, se hicieron ejercicios durante las vacaciones como para no llegar tan mal al inicio”.



“Siempre son importantes las pretemporadas, es la base física del año y las tomamos así. Después nos mantenemos con lo hecho en el inicio, y esta es la previa al momento de definición del campeonato, así que cuenta con mayor valor”, remarcó el capitán, en diálogo con Info Región.



La preparación



El tricolor desarrollará los trabajos veraniegos entre Adrogué y la Costa Atlántica, como anticipo a la segunda parte del Nacional B, en la que tendrá como meta principal la continuidad en la categoría, tal como lo está realizando hasta el momento (se ubica en el 12º lugar en los promedios).



Con respecto a lo que se viene para el elenco de Pablo Vico, Lemmo sostuvo: “Hay que estar mejor que en el semestre anterior, tenemos que corregir las cosas que se hicieron mal, así que buscaremos dejar atrás las fallas para elevar el nivel y desarrollar un torneo más tranquilo, si bien terminamos con una buena cantidad de puntos (25)”.



“Si sumamos entre 52 y 54 unidades, más allá que también depende de lo que hagan otros equipos, calculo que estaremos tranquilos en relación al descenso, pero no hay que adelantarse porque quedan muchos partidos por jugar”, mencionó el lateral.



A pesar que los elencos de la segunda división del fútbol argentino comenzarán la etapa final del certamen, los primeros partidos a disputar son los tres restantes de la parte inicial, con los que se definirá la clasificación a la Copa Argentina 2017 (ingresará hasta el 12º).



El defensor resaltó la importancia de jugar el certamen federal: “El primer objetivo será ingresar a la Copa Argentina, porque si lo hacemos seguramente sea por sumar puntos durante las primeras fechas del año, así que eso también ayudará a la permanencia, que es la meta principal”.



Problemas financieros



La situación difícil que se vive entre los clubes del fútbol argentino y la AFA, como consecuencia de la deuda que esta tiene con las instituciones, genera inconvenientes a la hora de abonar los sueldos a cada uno de los planteles, algo que, por el momento, no influye a Brown, ya que sus profesionales están al día.



Sin embargo, el marcador de punta lamentó el presente al que se llegó: “Es tristísimo y nos genera incertidumbre, porque nosotros estamos bien, pero hay colegas a los que no les pagan hace cuatro meses. Lo ideal sería que no ocurriera, pero sigue pasando, a pesar de la promesa que se había realizado en el inicio de la temporada. Si no hay plata, el fútbol no va a comenzar y si no arranca no cobraremos, por lo que todo se complicará aún más”.



“Estamos comunicados con otros capitanes, pero todavía no hay definiciones, más allá de lo que dijo públicamente Sergio Marchi (Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados), quien fue claro, y el jueves habrá una reunión en AFA para ver si se solucionan los problemas, tengo fe de que así será”, concluyó Lemmo, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.