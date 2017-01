A VEINTE AÑOS DEL CRIMEN

Caso Cabezas: Gustavo Prellezo quedó en libertad condicional

El ex policía bonaerense, condenado a reclusión perpetua por el asesinato del fotógrafo, fue beneficiado con la libertad condicional por orden de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores.

El fallo de los camaristas Fernando Sotelo y Susana Miriam Darling Yaltone se conoció a 17 días de cumplirse el vigésimo aniversario del crimen del reportero gráfico de la revista Noticias.



Al enterarse de esta resolución, Gladys Cabezas, hermana de José Luis, expresó que están "muy lastimados" y "muy enojados" con la Justicia porque "ninguno de los asesinos cumplió la pena" que le impusieron y "todos están libres".



"Nosotros no esperamos nada de la Justicia porque ya no somos parte. Lo que vamos a hacer es estar presentes el próximo 25 de enero para recordar a José Luis. Estas personas no se van a librar fácil de la familia Cabezas: vamos a estar detrás de ellos para decirle a la gente que son unos asesinos", indicó.



Y agregó: "No se olviden de Cabezas y que esto no siga pasando. Y espero que el Colegio de Abogados haga algo porque no creo que quiera tener un abogado asesino como Prellezo".



El fallo. Por su parte, fuentes judiciales con acceso al expediente informaron a la agencia estatal Télam que Sotelo y Yaltone coincidieron en que Prellezo (55), quien ya gozaba de arresto domiciliario desde 2010, cumplió con todos los requisitos pautados por la Ley para gozar de la libertad condicional aunque la condena en su contra no está firme.



Es que, de acuerdo a los informantes, está pendiente de resolución un recurso de queja interpuesto por la defensa Prellezo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que en 2014 este tribunal rechazó por "inadmisible" un pedido de libertad basado en el argumento de que la pena ya estaba cumplida por tiempo que estuvo detenido, más la aplicación de la norma del "dos por uno", vigente cuando ocurrieron los hechos.



Por ello es que los camaristas le concedieron a fines de diciembre "una excarcelación en los términos de la libertad condicional", explicó uno de los voceros consultados.



En su fallo, la Cámara de Dolores destacó la "superación personal" de Prellezo en base a sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a que trabaja como gestor desde su domicilio, realiza actividad física, concurre a la Iglesia Adventista y fortaleció sus "lazos familiares y sociales en general".



Según las fuentes, el ex subcomisario de Pinamar reside en la capital bonaerense, donde ya se recibió en la Facultad de Derecho y formó una nueva pareja con la que tiene un hijo.



A partir del fallo de Sotelo y Yaltone, y una vez que se expida la Corte sobre el recurso de queja, dentro de cinco años Prellezo podrá quedar en libertad plena, agregaron los voceros.



El crimen. El homicidio de Cabezas fue cometido el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar.



Para la Justicia, la víctima fue capturada en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba para la cobertura periodística de la temporada de verano.



Tras una compleja investigación criminal, el juez de Dolores que instruyó la causa, José Luis Macchi, determinó que el empresario fallecido Alfredo Yabrán fue el autor intelectual "mediato" del crimen de Cabezas y su jefe de custodia, el ex sargento del Ejército, Gregorio Ríos, el inmediato.