En la región hay un sólo caso de dengue, pero un centenar en estudio

Desde Región Sanitaria VI aconsejan vaciar recipientes y taparlos o darlos vuelta para evitar la propagación del mosquito transmisor.

Es autóctono. Lo confirmó a Info Región la responsable de Epidemiología de la Región Sanitaria VI, Graciela Masú, quien destacó que “hay menos casos notificados a esta altura del año que en 2016”. “Hay que incrementar los cuidados porque las altas temperaturas y la acumulación de agua favorecen la cría del mosquito”, destacó.

Las altas temperaturas y las lluvias insistentes de los últimos días colaboran a la propagación del Aedes Aegypti, el mosquito vector del dengue. En la Región Sanitaria VI, que componen los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes, hay un caso confirmado y un centenar en estudio.



Así lo confirmó a Info Región la responsable de Epidemiología del área, Graciela Masú, quien detalló que el único caso confirmado en la región “es autóctono” y el paciente afectado “ya está en recuperación”.



“Hay muchas notificaciones en la Región, pero parte importante de ellas son negativas, algunas están en estudio y tenemos un sólo caso confirmado. En estudio son todos los que se notifican y debe haber aproximadamente cien casos notificados. Eso no significa que vayan a ser positivos y tampoco que no esperemos que puedan serlo”, indicó.



Los cien casos en estudio, según explicó, hacen referencia a personas que “presentan algún cuadro febril sin ninguna enfermedad respiratoria” y “un cuadro compatible con dengue”. “En esos casos se pide la serología, pero eso no quiere decir que lo tenga. Se lo considera sospechoso porque la persona tiene fiebre y síntomas de la enfermedad”, precisó.



Mejor que el año pasado. Aunque aclaró que “dentro de diez o quince días”, si el clima colabora, “puede haber más casos”, resaltó que por el momento “hay menos notificados a esta altura del año que en 2016”. “Por ahora sólo un confirmado y, para lo que fue el año pasado a esta altura, realmente no estamos tan mal”, ponderó.



En ese sentido, aconsejó incrementar las precauciones con motivo de las actuales condiciones meteorológicas ya que tanto el calor como el agua favorecen la propagación del mosquito transmisor. “Hay que incrementar los cuidados porque las altas temperaturas y la acumulación de agua de lluvia, con las últimas tormentas, en lugares que pueden ser criaderos, como basura, gomas de auto, papeles o pastizales son factores muy importantes que favorecen a la cría”, indicó.



Y pidió “un mejor tratamiento de la basura y de los pastizales”. “A esta altura del partido es fundamental el cuidado del medio ambiente. Si cada uno cuida su casa, entre todos vamos a cuidar todo el territorio”, destacó.



Respecto del Zika y el Chikungunya, celebró que no hay casos en la Región Sanitaria VI, pero instó a incrementar “la vigilancia de las personas que viajan”.



Algunos consejos:



•Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).



•Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).



•Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Si fuera posible, utilice en los floreros productos alternativos en lugar de agua (geles o arena húmeda).



•Mantener los patios y jardines desmalezados y destapar los desagües de lluvia de los techos.



•Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.



•Para evitar la exposición a los mosquitos se recomienda el uso de ropas de mangas largas, repelentes y mosquiteros.



•Es recomendable que las mujeres embarazadas adopten especialmente estas precauciones para evitar el contacto con los mosquitos vectores porque si contraen la enfermedad en el período próximo al parto pueden transmitir la infección al bebé en el momento del nacimiento.



