El plantel de Banfield decidió no entrenarse

Walter Erviti está cerca de dejar la institución.

Los jugadores del Taladro pararon los trabajos de pretemporada, debido a la deuda que el club mantiene con ellos desde septiembre de 2016. Asimismo, Walter Erviti, Santiago Silva y Carlos Matheu no continuarían en el club.

En Banfield se viven horas complicadas. El plantel, producto de la deuda que el club mantiene con los jugadores desde septiembre de 2016, decidió cortar con la pretemporada y ayer no se entrenaron en el campo de deportes de Luis Guillón. Julio César Falcioni no se presentó en el predio, aunque sí lo hizo su representante, Sergio Greco.



Con más incógnitas que certezas, habrá que esperar a que la dirigencia, encabezada por Eduardo Spinosa, se ponga de acuerdo con los futbolistas para levantar la medida que han tomado y retomar a las prácticas.



Conflicto



Debido a la crisis económica que atraviesa el fútbol argentino, son varias las instituciones que les adeudan los sueldos a sus jugadores y Banfield no es la excepción. En consecuencia, Walter Erviti, emblema del club, tiene prácticamente todo listo para irse del Taladro y continuar su carrera en otro club.



“Estamos dentro de una situación difícil, hay una deuda importante y el estado de ánimo no es el ideal. Iniciamos la pretemporada esperando encontrar respuestas, ya hicimos un buen torneo el semestre pasado pese a los problemas, pusimos al club por encima pero hoy (por ayer) es momento de frenar la pelota y plantear nuestros problemas”, mencionó Erviti.



Asimismo, el volante creativo expresó: “Somos lo más profesionales posible, ponemos al club por encima de todo pero también llega un punto en que la situación personal de varios compañeros se complica, sobre todo de los más jóvenes y debemos dejar una postura marcada”.



“Comprendemos la situación del fútbol argentino y del club, pero también pesa lo individual. Hay que resolver esta situación y encontrar el camino para achicar la deuda y dedicarnos a entrenar para estar enfocados en hacer las cosas bien dentro de la cancha, como lo hicimos durante todo el torneo, pese a los problemas”, mencionó Erviti, en diálogo con la prensa.



Y agregó: “Este tipo de decisiones no las podemos tomar durante el torneo sino ahora, porque en un mes tenemos que salir a la cancha a dar respuestas, no podemos explicarle al hincha nuestros problemas”.



Sobre la reunión que tuvo parte del plantel con Spinosa, Erviti contó: “Eduardo entiende, pero se ve afectado por nuestra postura. Comprendo al club y a los dirigentes, pero este problema no lo creamos los futbolistas, solo deseamos soluciones, queremos jugar al fútbol”.



“Me siento parte importante de la historia de este club. Por eso me duele la situación, no pienso en irme, me queda salir a jugar y rendir como lo hago. Volví y ascendimos, nos mantuvimos, clasificamos a la Copa (Libertadores) y el equipo está en la pelea, dimos lo mejor y queremos soluciones para no estar en dos meses viviendo lo mismo”, señaló.



En cuanto al rumor de su posible salida para continuar en Independiente, el mediocampista sostuvo: “Quiero hablar solo de lo grupal, es lo único que me interesa, lo personal vendrá después. Cómo capitán y uno de los más grandes, tengo responsabilidad ante mis compañeros”.



Incertidumbre



Apremiados por la actualidad económica del club, son varios los jugadores que podrían dejar la institución. Entre ellos, se destacan los nombres de Erviti, Santiago Silva (quien tiene una oferta de la Universidad Católica de Chile) y Carlos Matheu (podría continuar su carrera en Olimpia de Paraguay).



Mientras tanto, Banfield tiene previsto celebrar su primer ensayo del verano este lunes 16 en Mar del Plata, frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.