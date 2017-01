VÓLEIBOL

Massimino quedó con “buenas sensaciones” tras el amistoso

El conjunto lomense ya palpita el regreso a la competencia. (Foto. prensa Lomas)

El líbero de Lomas Vóley remarcó que se realizó un “partido positivo” en el ensayo preparatorio que fue victoria 3-0 ante River, debido a que sirvió para “ajustar” aspectos del juego. “Queremos seguir peleando y ganar todo lo que se dispute”, indicó en diálogo con Info Región.

Lomas Vóley disputó su primer partido amistoso de 2017 el sábado, cuando venció 3-0 (25-19, 27-25 y 25-23) a River, en el Microestadio del Parque Eva Perón, en el marco de la preparación de cara a la segunda parte de la Liga Argentina y el Presudamercano.



En consecuencia, Franco Massimino analizó la tarea realizada por el equipo: “El choque nos dejó buenas sensaciones, tal como sucede en cada ocasión que se gana. Igualmente, hay que tener en cuenta que no deja de ser un ensayo y siempre se debe mejorar”.



“Lo más destacable es que sirvió para ajustar cosas y volver al ritmo de juego. Se entreno muy bien durante la semana después del receso y, a pesar del cansancio, se realizó un cruce positivo”, comentó el líbero, en diálogo con Info Región.



El encuentro



El conjunto lomense fue superior desde el desarrollo durante los tres sets que se disputaron, a pesar que los últimos dos evidenciaron mayor paridad por la resolución que mostró el marcador, a tal punto que el segundo debió extender su definición.



Con respecto a la utilidad del compromiso disputado, Massimino sostuvo: “Todo amistoso de preparación tiene el objetivo que el plantel vuelva a tomar la costumbre de jugar, y además se los utiliza como para encontrar las fallas y solucionarlas a futuro”.



“Ahora, la Liga regresa con mayor rapidez en relación a la diagramación de otros años. Los jugadores no tenemos tiempo para pensar o relajarnos, como ocurre en la pretemporada. Se vive un ritmo constante de partidos”, manifestó el ex La Unión de Formosa.



La competencia



Luego del receso y del reinicio de la actividad, el conjunto dirigido por Marcelo Silva tiene por delante partidos oficiales, ya que mañana, a partir de las 22, visitará a Alianza de Jesús María, por el octavo weekend de la Liga Argentina.



Asimismo, el líbero comentó las intenciones del grupo sobre lo próximo: “Queremos seguir peleando y tratar de ganar todo lo que se juegue. Ahora pensamos en el torneo pero después tenemos el Presudamericano (20 y 21 del corriente mes) y buscaremos estar en la final como los años anteriores”.



“La idea de este equipo siempre es mejorar, estamos muy bien y queremos más. Lo demostramos todo el tiempo y, si continuamos con la humildad que nos caracteriza, tenemos posibilidad de llegar lejos”, concluyó Massimino, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.