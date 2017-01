Desde PAMI insisten en que se trata de “un acto de justicia social”

RECORTE DE SUBSIDIOS

Desde PAMI insisten en que el recorte de subsidios para remedios se trata de “un acto de justicia social”.

El secretario Técnico Médico de la obra social, Rafael Zamora, justificó el recorte y la revisión de subsidios para medicamentos en diálogo con Info Región. También se refirió al conflicto con farmacéuticos.

“El subsidio social está destinado para personas que no cuentan con los recursos para comprar medicamentos”, recalcó Zamora y aseguró que la medida anunciada “no tiene nada que ver con la cobertura habitual”. “Creo que hubo una mala intención de sectores que critican la iniciativa”, agregó.



Zamora explicó que la cobertura de PAMI continuará del “50 por ciento para pacientes agudos y crónicos no esenciales y 80 por ciento para crónicos esenciales”. “También están los medicamentos que tienen una cobertura del 100 por ciento que son los oncológicos y VIH”, añadió.



“Justicia social”. En sintonía con el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, Zamora justificó la revisión que se llevará a cabo porque “se detectó un gran porcentaje de afiliados que teniendo muchos recursos, contaban también con este subsidio y no corresponde”.



“Hicimos algo lógico y adherimos a los criterios de tarifa social. Hay personas que no pueden acceder al subsidio”, remarcó e insistió en que “la medida es progresiva y es un acto de justicia social”.



Precisó, luego, que “de los 4.900.000 afiliados, 1.600.000 personas reciben el subsidio”. “De estos hay una estimación de 200 mil personas a las que se les van a revisar si están en condiciones de recibirlo”, apuntó y adelantó que “hay 2.500 jubilados con prestaciones de lujo, 50 con aviones y el resto tiene que ver con aquellos que poseen más de un inmueble, autos de lujo, prepaga y otras cuestiones que los ponen en una categoría como para revisar su situación”.



Farmacias. Zamora, por último, se refirió al conflicto con farmacéuticos tras la advertencia de que no atenderán a los afiliados de PAMI si no hay un acuerdo por el retraso en los pagos que, según las farmacias, alcanza una cifra cercana a los 1.800 millones de pesos.



Al respecto, Zamora sostuvo que la deuda “se ha terminado de pagar en diciembre” y que “el convenio de PAMI es con las cámaras de la industria farmacéutica que son las que les brindan los remedios a las farmacias”.



