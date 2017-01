RECORTE DE SUBSIDIOS EN PAMI

“Todavía no entendieron que asumieron en un país, no en una empresa”, criticó Magnaghi sobre el Gobierno.

Lo advirtió el concejal y ex titular de la ANSES de Lanús, Gustavo Magnaghi, en repudio a los recortes de PAMI sobre los medicamentos a sus afiliados. “Toman todo como un subsidio o un beneficio, cuando son derechos”, cuestionó.

El concejal por el Frente para la Victoria de Lanús y ex titular de la ANSES local, Gustavo Magnaghi, se refirió a los recortes en los medicamentos de PAMI anunciados esta semana y consideró que “la matriz del Gobierno es clara, están reduciendo todos los derechos del ciudadano”.



“Todas las administraciones tienen que hacer un control cada vez que asumen, tienen que rever algunas normas internas, pero las revisiones se hacen de otra manera, no sacando derechos de los ciudadanos, en este caso de los jubilados que los tienen desde hace mucho tiempo con algo tan sensible como son los medicamentos”, sostuvo el edil en diálogo con Info Región.



Advirtió que “el que hace eso desconoce lo que le pasa a una persona de más de 65 años con su salud o no le importa”.



“Costos y pérdidas”. En ese marco, el edil cuestionó que el Gobierno nacional “toma todo como un subsidio o un beneficio”. “No sé qué les pasa, pero todavía no entendieron que asumieron en un país, que no es una empresa de ellos donde tienen que rever qué les da costo y qué les da pérdida”, disparó.



Aclaró que en este caso “es algo que está instaurado porque es un sistema solidario de salud donde todos tienen derecho a determinadas cuestiones y en algunos casos el costo de los medicamentos los tiene que asumir PAMI”.



“Hay algunos que tienen descuentos del 80 por ciento y otros al 50, y eso es algo que se estipuló en algún momento por la necesidad que tenía la población de jubilados en cuanto a los remedios que consumía”, precisó y manifestó: “No digo que no se tenga que rever porque las enfermedades cambiaron. Pero acá debido a que detectaron a algunos a los que les figuraba un avión o una lancha, excusas medio inverosímiles que ponen, toman la determinación de sacarles a todos el medicamento y que después vaya a gestionar de nuevo”.



Añadió que “eso es sacarse la responsabilidad de encima y transferírsela al administrado”.



