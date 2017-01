CONFLICTO

Médicos de Lomas adhieren al paro de CICOP

Los trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales de la Salud de Lomas de Zamora se sumaron a la medida de fuerza que se realiza hoy en todos los hospitales bonaerenses para exigir una recomposición salarial. La delegada del gremio en el Gandulfo, Marcela Linaza, aseguró además que “falta personal” y pidió mayor seguridad en los centros de salud.

En diálogo con Info Región, la representante de la APSLZ-CICOP Hospital Gandulfo, Marcela Linaza, manifestó que “lo que se está pidiendo al gobierno de María Eugenia Vidal es mayor presupuesto en Salud y que discuta como corresponde para dar salarios dignos a los trabajadores”.



El paro de 24 horas se lleva a cabo hoy en los 80 hospitales bonaerenses “ante la falta de convocatoria a una nueva reunión paritaria y la ausencia de una nueva propuesta salarial”.



Linaza, en este punto, recalcó que “en el último trimestre no se cerró la paritaria porque era indigno lo que proponían” y consideró que “el problema es también que los hospitales públicos no son atractivos para los médicos o enfermeros con lo cual hay poco personal y los servicios prácticamente están desmantelados”.



Seguridad. La medida de fuerza también es para reclamar mayor seguridad en los centros de salud a raíz del robo que sufrieron los médicos del hospital de Wilde en la madrugada del 1 de enero.



“La situación es bastante terrible y no es en un hospital sino en todos los de la provincia de Buenos Aires. En el Gandulfo, de hecho, también hubo casos de vandalismo este fin de semana”, aseguró Linaza y agregó que “si bien hay cámaras el número no es suficiente”.



El paro en Lomas. Según indicó la dirigente gremial, el paro en el distrito “está siendo bastante acatado” y aclaró que se están “cubriendo guardias y salas de internación”.



WGS de la Redacción de Info Región.