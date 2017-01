FONDOS DE NACIÓN

“En medio de la discriminación, es un acto de justicia”

Salvador también respaldó el debate sobre una posible baja en la edad de imputabilidad.

Así definió el vicegobernador Daniel Salvador a la transferencia de 25 mil millones que se recibirá del Gobierno Nacional. En diálogo con Info Región, también se refirió al debate por la edad de imputabilidad y los recortes en el PAMI.

“Es un acto de justicia en medio de la discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires”, subrayó el vicegobernador bonaerense sobre el envío de 25 mil millones de pesos de Nación y aclaró que estos fondos no están relacionados con la coparticipación. “Por eso, el 10 por ciento de lo recaudado de Ganancias es un reclamo que mantenemos pendiente”, remarcó.



En diálogo con Info Región, también explicó que de estos fondos transferidos, “diez mil millones corresponden a una condenación de deuda que tiene la Nación con Provincia y el resto estará destinado principalmente a infraestructura”.



Baja en la edad de imputabilidad. Por otra parte, se refirió a la reforma del régimen penal juvenil impulsada por el Gobierno nacional, que incluye una baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y consideró que “todo lo que sea apertura de debate y escuchar distintas opiniones de expertos es positivo”.



Sostuvo que “bajar la edad como un tema aislado no tiene mucho sentido” por lo que valoró que el Gobierno nacional convoque a especialistas para que “en este debate se puedan proponer ideas”.



Agregó que la problemática de la inseguridad “requiere una propuesta integral y una política de Estado” y el debate sobre la edad de imputabilidad “tiene que estar presente”.



PAMI. Por último, justificó la decisión de las autoridades del PAMI de recortar y revisar los subsidios para medicamentos.



“Esto no es quitar beneficios a quienes lo necesitan sino garantizar el mejor funcionamiento del PAMI dando así respuestas a aquellas personas que verdaderamente están requiriendo las prestaciones frente a aquellos que tienen la posibilidad de tener soluciones por otros medios”, concluyó.



Walter Sosa