PRIMERA DIVISIÓN

Por segundo día consecutivo, Banfield no se entrenó

El Taladro detuvo los entrenamientos. (Foto: Prensa Banfield).

El primer equipo de Taladro decidió nuevamente no realizar la práctica de ayer, en medio de la pretemporada, a partir del reclamo por falta de pago de parte de la institución. La dirigencia se reunió con los referentes del grupo para intentar destrabar la situación.

Banfield no es esquivo a los problemas económicos que atraviesa el fútbol argentino, por lo que su plantel profesional nuevamente suspendió (al igual que el lunes) la jornada de entrenamiento de ayer por la mañana, que forma parte de los ejercicios de pretemporada pautados en la previa de la reanudación del torneo de Primera División.



Con la medida tomada de parte de los futbolistas, la Comisión Directiva, a cargo de Eduardo Spinosa, trabaja para destrabar la situación del pago de los salarios para posibilitar el normal desarrollo de la actividad de cara a los futuros compromisos. En sintonía, según manifestaron desde el club, se reunirá con los principales referentes del grupo para intentar destrabar la situación.



La palabra del presidente



Frente a los problemas que atraviesa la institución a su cargo, Spinosa señaló que es una "situación incómoda", en tanto que reconoció que mantienen charlas con el plantel para ponerle fin a este período de inactividad.



“Algo de plata tiene que aparecer porque hay un contrato vigente que se rescinde y eso va a generar dinero, o tendremos que esperar la cuota de enero si este programa siguiera, que al parecer no. Nos encantaría que las empresas multinacionales que están acercando propuestas se aproximen al número deseado por el fútbol, que creemos que vale, sino le venderemos de forma directa a los cable operadores o a la gente”, destacó, en relación al conflicto sobre la televisación con AFA.



Por otra parte, en torno el plantel profesional, recalcó: “Estamos charlando y quedamos en continuar a la tarde. Es una situación incómoda porque esperábamos que la Comisión Normalizadora cumpla con su palabra, no lo hizo y nos terminó de descolocar a todos”.



Malestar



Derivado de los problemas ya conocidos, varios de los jugadores que integran el plantel podrían dar un paso al costado. El caso de Walter Erviti es uno de los emblemáticos, ya que el volante, tendría una propuesta de Independiente y podría emigrar.



En otra instancia, Santiago Silva y Carlos Matheu también son sondeados de otras instituciones (Universidad Católica de Chile y Olimpia de Paraguay, respectivamente), por lo que deberán definir sus futuros.



Sobre el caso del capitán del Taladro, afirmó: “Hace mucho que dice que cada seis meses revé su situación si continúa o no en el club, lo analizaremos, si es Independiente o no su destino. Lo mismo pasa con Silva que podría irse, no hay nada definido”.



Para finalizar, el presidente de Banfield comentó que está en constante comunicación con Julio César Falcioni y mencionó su postura: “Está con bronca, él sabe que esta situación es ajena a Banfield, si bien no estuvo los cuatro años con nosotros nos vio como reconstruimos el club, pero si financieramente no nos pagan lo que corresponde es muy difícil, nosotros no teníamos colchón (margen económico) porque con cada excedente de dinero pagamos juicios del pasado”.



LNR de la redacción de Info Región.