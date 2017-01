LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

Un entreno nacional y siete extranjeros

La película protagonizada por Roly Serrano y Alvaro Masafra, bajo la dirección de Cristian Barrozo, llega a las salas, en el marco del jueves de estrenos. También se estrenan “Aliados”, “Invasión zombie”, “Belleza inesperada”, “No se metan con mi vaca”, “La reencarnación”, “Norma” y “Nuestros hijos”.

Lo que no se perdona



Leandro es un adolescente, problemático y retraído. El quiebre de la estructura familiar, hace que encuentre contención en la «calle». Lentamente comienza a experimentar el camino de la trasgresión y la delincuencia. Su vínculo con Chachota, su compinche más cercano, se ha ido deteriorando y Leandro tiene la certeza que Chachota lo delato ante la policía. También lo involucra en una serie de atracos, que lo relacionan con el «Gordo» Ovalle, un oscuro delincuente, a quien la policía tiene en la mira hace ya un largo tiempo.



ACTORES: Roly Serrano, Alvaro Masafra.



DIRECTOR: Cristian Barrozo.



GENERO: Drama .



ORIGEN: Argentina.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años







Aliados



1942. Luego de haberse enamorado de una agente francesa durante una peligrosa misión en el norte de África, un agente Aliado es notificado discretamente de que la mujer con la que se ha casado y ha tenido un hijo es probablemente una espía nazi.



ACTORES: Brad Pitt, Marion Cotillard .



DIRECTOR: Robert Zemeckis .



GENERO: Romance , Drama , Acción .



ORIGEN: Estados Unidos.



CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas







Invasión zombie



Cuando una epidemia zombie se desata en Corea del Sur, un grupo de pasajeros de tren viajando desde Seúl a Busan deben encontrar la manera de sobrevivir.



ACTORES: Yoo Gong, Soo-an Kim, Yu-mi Jeong.



DIRECTOR: Sang-ho Yeon.



GENERO: Terror , Acción .



ORIGEN: Corea del Sur.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años







Belleza inesperada



Cuando un exitoso ejecutivo de publicidad en Nueva York vive una devastadora tragedia personal y se aísla del mundo, sus amigos deciden armar un plan para evitar que lo pierda todo. Lo empujan a llegar a sus límites para forzarlo a confrontar la verdad en formas sorprendentes y profundamente humanas.



ACTORES: Kate Winslet, Will Smith, Keira Knightley.



DIRECTOR: David Frankel.



GENERO: Drama .



ORIGEN: Estados Unidos.



CALIFICACION: Apta mayores de 13 años







No se metan con mi vaca



Fatah, un pequeño granjero de Argelia sólo tiene ojos para su vaca Jacqueline y sueña con llevarla a París al Salón de la Agricultura. Al recibir la invitación, él que nunca ha dejado el campo, toma un barco en dirección a Marsella para cruzar toda Francia a pie. Es la oportunidad para Fatah y Jacqueline de vivir una aventura con grandes momentos de ayuda mutua y de risas.



ACTORES: Lambert Wilson, Fatsah Bouyahmed.



DIRECTOR: Mohamed Hamidi.



GENERO: Comedia .



ORIGEN: Francia.



CALIFICACION: Apta todo público







La reencarnación



Confinado a una silla de ruedas después de un terrible accidente, el Dr. Seth Ember es un exorcista poco convencional que tiene la extraña habilidad de introducirse en el subconsciente de las personas poseídas y así expulsar a los demonios. Pero cuando el Vaticano lo llama para exorcizar a un niño, descubre que el demonio al que se enfrenta es el mismo que hace tiempo mató a su familia. Ahora, con la vida del chico en sus manos y buscando su propia redención, el Dr. Ember busca desesperadamente la forma de destruir al demonio. Sin embargo esta vez la fuerza del Demonio es tan terrorífica que todo parece indicar que Dios nos ha abandonado y el mundo entero sufrirá las consecuencias.



ACTORES: Brad Peyton, Aaron Eckhart, Carice Van Houten.



GENERO: Terror .



ORIGEN: Estados Unidos.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años







Norma



Nueva producción de Norma para la Royal Opera House. La ópera de bel canto de Bellini está llena de melodías maravillosas y oportunidades para que canten las estrellas. Pero es sobre todo conocida por un aria maestra `Casta diva`. Alex Ollé del grupo de teatro catalán La Fura dels Baus dirige, aportando un toque moderno a este cuento atemporal de amor, rivalidad y traición, frente a un telón de fondo de guerra impulsada por los extremos de una sociedad fanática religiosa.



GENERO: Opera .



ORIGEN: Reino Unido.







Nuestros hijos



Desde hace diez años, dos hermanos burgueses muy distintos entre sí (uno es abogado; el otro, pediatra) y sus respectivas esposas se reúnen una vez al mes para cenar en el mismo restaurant de lujo. Las diferencias entre ellos hacen que su relación sea superficial y de un precario equilibrio, el cual se quebrará definitivamente cuando los hijos de ambas parejas cometan un delito



ACTORES: Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno.



DIRECTOR: Ivano de Matteo.



GENERO: Drama , Comedia .



ORIGEN: Italia.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años







MDA de la Redacción de Info Región