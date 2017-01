PRIMERA DIVISIÓN

Di Lorenzo consideró que Temperley debe “arriesgar”

El volante se ganó la titularidad en el cierre de 2016.

El mediocampista aseguró que se siente “identificado” con la idea de Gustavo Álvarez y sostuvo que necesitan “sumar”, debido a que lo conseguido hasta el momento “no alcanza”. “El club hizo las cosas bien, pero le deben mucha plata y no tiene forma de afrontar el sueldo de los empleados”, lamentó, en diálogo con Info Región.

Temperley entrenó esta tarde en el Alfredo Beranger, luego del primer turno que realizó durante la mañana en el predio de Pasteleros, en el marco de los trabajos de pretemporada que está realizando, de cara a la segunda parte del Torneo de Primera División.



La práctica vespertina comenzó con ejercicios físicos, aunque una vez que el plantel entró el calor, llegó el turno del fútbol reducido, con dos equipos alternados que se enfrentaron con el objetivo de aceitar el manejo del balón.



En ese sentido, Leonardo Di Lorenzo apoyó la propuesta de Gustavo Álvarez: “Me siento identificado con la idea del entrenador, es muy claro con lo que busca, pero requiere trabajo para llevarlo a cabo. En el poco tiempo que estuvo, el equipo lo asimiló y se vio en la cancha, porque hubo una mejora en las últimas fechas del año”.



“Cuando estás en estos momentos se necesita sumar y, tal vez, los elencos son más mezquinos en cuanto al planteo, pero queremos acumular puntos, y para eso debemos arriesgar más ya que lo hecho hasta ahora no alcanza”, destacó el mediocampista, en diálogo con Info Región.





El Celeste continuará con su preparación en la Costa Atlántica, debido a que el sábado viajará hacia la ciudad bonaerense de Necochea, donde permanecerá hasta el domingo 22 para realizar los ejercicios más exigentes desde lo físico.Di Lorenzo remarcó el valor de las tareas desarrolladas: “Estamos trabajando muy duro, necesitábamos arrancar de cero una pretemporada con Gustavo para aceitar la idea que él tiene. De a poco vamos mejorando, pero son etapas de mucho cansancio, aunque seguiremos al máximo en la playa”.“La estadía sirve en lo grupal sirve para unir al grupo , seguir afianzando de cara a lo que viene que será duro, y también para descansar, alimentarse bien, ojalá que la aprovechemos de la mejor manera”, manifestó el ex San Lorenzo.El Gasolero es uno de los conjuntos que tiene como objetivo la permanencia en la primera división. Hasta el momento, se ubica siete puntos por debajo de Huracán, el peor de los equipos que estaría manteniendo la categoría.En consecuencia, el volante ofensivo puntualizó: “Dependemos de nosotros mismos, si hacemos lo que tenemos planeado y sumamos de a tres, nos salvaremos, pero para ello debemos comenzar a ganar encuentros desde el inicio”.“No hay que regalar ni una fecha, buscaremos arrancar lo mejor posible desde la primera jornada, aunque todavía no sabemos cuándo va a reiniciarse el certamen. Ojalá se dé tal como está pactado para tomar ritmo rápidamente”, comentó Tiki Tiki.Temperley es una de las instituciones a las que la AFA le debe dinero, y no a la inversa, tal como sucede en la generalidad del fútbol argentino. Como resultado de ello, el Celeste extendió esos incumplimientos sobre sus profesionales.Sin embargo, el mediocampista resaltó el manejo que tiene la dirigencia del Gasolero: “A nuestro club, que es de los pocos que hizo las cosas bien, se le debe mucha plata y no tiene forma de afrontar el salario de los empleados. Ya lo vivimos el semestre pasado, cuando tuvimos tres meses de pretemporada con la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a arrancar”.“Desde que estoy acá, siempre nos cumplieron y ahora se conoce que hay una falta de pago importante desde los altos mandos. Se les está complicando para abonarnos, pero sabemos que no es como en otros clubes que los dirigentes se endeudan por decisión propia”, concluyó Di Lorenzo, en charla con este medio.GR de la redacción de Info Región

* Nota correspondiente a la publicación del día 11 de Enero de 2017