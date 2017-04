CRÍTICAS AL GOBIERNO

García pidió que “la agresividad no se traslade a la calle”

García pidió que “la agresividad no se traslade a la calle”.

La diputada kirchnerista se refirió a la nueva postura del Gobierno nacional, de más confrontación con los sectores opositores, y manifestó su temor de que esto se replique en situaciones de represión en las movilizaciones.

La diputada nacional por el FpV Teresa García cuestionó el manejo de Cambiemos en los distintos conflictos que atraviesa y advirtió sobre la “agresividad” de los funcionarios de primera línea del Gobierno.



“Hemos visto las agresiones de Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias, sin definir cuál va a ser la línea para el año legislativo, y luego el informe de Marcos Peña que como jefe de Gabinete tiene que dar cuenta de las acciones que han tomado en el año y sin embargo lo único que encontramos fue un funcionario agresivo, mal educado, ofensivo e insultando”, criticó García en diálogo con Info Región.



La legisladora sostuvo que esta actitud de los principales funcionarios se da “a medida que perciben lo mal que les va en relación a la gestión de Gobierno y a lo que la sociedad esperaba de ellos”.



“Que no se traslade a la calle”. En este marco, García expresó: “Quisiera que la agresividad terminara ahí solamente y que eso no se trasladara a la calle, porque mientras tanto se siguen replicando las protestas naturales por perder el trabajo, no tener paritarias y demás”.



“Me parece que eso si van a agudizarlo, porque ya hemos visto las amenazas de Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) y hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño) rechaza las protestas”, advirtió.



“Tienen serios problemas de convivencia interna y todo esto está ocasionado por el modelo económico que han elegido y por la política social que llevan adelante, que les merece de parte de la sociedad un rechazo absoluto. Nadie que esté haciendo las cosas más o menos bien cae 20 puntos en una encuesta”, completó.



PR de la Redacción de Info Región.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017