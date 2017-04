LANÚS

La salida de Storni “no debilita al massismo ni a Russo”, según Beroldo

El concejal por el FR minimizó el nuevo achicamiento del bloque. “Por ahí piensa que está para el Ejecutivo y nosotros hoy no lo somos”, manifestó sobre la edil.

El concejal por el Frente Renovador de Lanús Sebastián Beroldo se refirió a la salida de Adriana Storni del bloque y ratificó que “fue una decisión totalmente personal de ella”.



“Somos un bloque, en el cual cada uno cumple su función y quedó demostrado, se vio siempre. Después cada uno es artífice de su propio destino”, apuntó el edil en diálogo con Info Región y agregó sobre Storni que “por ahí piensa que está para el Ejecutivo”. “Pero nosotros hoy no somos del Ejecutivo”, añadió.



Insistió en que “habrá decidido hacer un bloque unipersonal y así poder aspirar a estar en el Ejecutivo, pero está bárbaro, no está mal”.



Repercusiones. Con respecto a los costos políticos de este cambio en el Concejo Deliberante, el concejal consideró que “no debilita al massismo ni a (Nicolás) Russo”.



“La figura de Russo, no hace falta que lo diga yo, trasciende fronteras. Más allá de eso, el Frente Renovador es un partido en crecimiento continuo. No modifica en lo más mínimo”, completó.



