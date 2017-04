HOSPITAL ESTEVES

Ordenan garantizar la dignidad y salud de las personas internadas en el hospital Esteves de Temperley.

El Juzgado de Garantías Nº6 de Lomas ordenó al Ministerio de Salud bonaerense tomar las medidas necesarias para acondicionar el hospital José Esteves de acuerdo a parámetros de seguridad e higiene que respeten la integridad y dignidad de las personas allí alojadas. "Lo que se reconoce es un diagnóstico", señalaron a Info Región desde la CPM.

Un fallo del Juzgado de Garantías Nº6 de Lomas de Zamora ordenó al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tomar las medidas necesarias para acondicionar el hospital José Esteves de acuerdo a parámetros de seguridad e higiene que respeten la integridad y dignidad de las personas allí alojadas.



El fallo responde a un habeas corpus colectivo presentado hace tres años por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por las graves condiciones de internación y la ausencia de un plan de asistencia médica acorde a los parámetros establecidos por la ley de salud mental..



En diálogo con Info Región, Roberto Cipriano, uno de los referentes de la CPM, manifestó que están “muy conformes con el fallo porque es necesario para intentar iniciar un proceso de mejora de las condiciones de las personas que están ahí”.



“No dejamos de destacar que lo que se reconoce es un diagnóstico que venimos advirtiendo porque el lugar no cumple las condiciones de dignidad humana básicas y elementales. Más allá de lo edilicio, también hay un factor relacionado a la seguridad y a la prevención de cualquier situación. Hay muy poco personal para atender a tantas personas, por ende los tratamientos para reinserción no son efectivos y en lugar de haber menos gente por resocialización, hay más. De todas formas es algo que no sólo ocurre acá, sino en todas las instituciones con estas características”, precisó a este medio.



En este sentido, precisó que con esta medida “mejore la situación del lugar, que haya más personal, que sean efectivas las herramientas de reinserción y que de verdad se pueda transformar la vida de los pacientes que asisten”. “Estos lugares terminan siendo depósitos de personas y se corren de los objetivos para los que fueron pensados”, apuntó.



Detalles. Durante el último año, la CPM volvió a inspeccionar el lugar en reiteradas oportunidades “constatando el agravamiento de las condiciones que habían motivado la presentación”.



“En cada una de esas oportunidades, la denuncia fue ampliada por medio de informes al Ministerio de Salud pero no tenía respuesta porque no se había resuelto la presentación inicial. Como sucede en estos casos, las dilaciones judiciales y ministeriales terminan por revictimizar a las víctimas”, precisa el comunicado de la CPM.



Frente a esta situación de “extrema vulnerabilidad, el fallo del juzgado de garantías N 6 significa un avance y exige una respuesta urgente por parte del Estado provincial. En ese sentido, la CPM destaca la perspectiva en salud mental y derechos humanos que adopta la resolución judicial”.



A partir de la notificación del fallo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires “debe arbitrar, con la mayor celeridad posible y en un plazo no mayor a los seis meses, las medidas necesarias para acondicionar el hospital, complementar y capacitar el cuerpo de profesionales para brindar un tratamiento acorde a los estándares exigidos por la ley de salud mental”.



“Esta resolución se fundó en pericias de seguridad e higiene que constataron fehacientemente las condiciones denunciadas por la CPM a partir de sus inspecciones: paredes, techos y mobiliarios deteriorados, humedad, falta de ventilación, baños tapados, olores nauseabundos, conexiones de electricidad precarias y ausencia de extinguidores de fuego”, precisaron.



Además de estas deplorables condiciones edilicias, el habeas corpus y las presentaciones ampliatorias —también reconocidas en el reciente fallo— advertían sobre la “falta de personal médico, la atención de solo un psiquiatra y dos enfermeras para 70 pacientes o más, y la falta de medidas activas para garantizar un tratamiento médico que, respetando los estándares en salud mental, lleve a la recuperación de los pacientes hasta lograr su externación. Por el contrario, estas condiciones configuraban un estado de completo abandono, vulnerabilidad y maltrato”.



“Lamentablemente, la situación en el hospital interzonal José Esteves no significa una excepción sino la norma generalizada en estos lugares de encierro. A pesar de los avances, en materia normativa, que significó la sanción de la ley de salud mental, la realidad en los hospitales neuropsiquiátricos poco ha cambiado. Alta tasa de mortalidad, inhumanas condiciones de internación, falta de insumos médicos y de adaptación de los tratamientos de acuerdo a los parámetros exigidos por la nueva ley”, apuntaron.



Esta situación “ha sido planteada por la CPM al Ministerio de Salud, intentando contribuir al desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos. Si bien se han llevado a cabo distintas reuniones con las autoridades provinciales, quienes manifestaron su acuerdo con la necesidad de llevar a cabo transformaciones en estos ámbitos, los cambios aún no impactan en un sistema de encierro que aún funciona con las lógicas del manicomio”.



Por estas razones, la CPM reitera su pedido para que se “tomen medidas urgentes que reviertan las graves violaciones a los derechos humanos que padecen las personas internadas en instituciones de salud mental”. “Estas personas constituyen de por sí un colectivo vulnerable que sufre el encierro en las condiciones más crueles e inhumanas”, concluyeron.



* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017