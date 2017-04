ESTA TARDE SE REUNIÓ CON MACRI

Lousteau renunció a la Embajada argentina en Estados Unidos

El ex ministro de Economía mantuvo esta tarde una reunión con el presidente Mauricio Macri y en la misma le presentó su dimisión. Su salida tiene lugar en medio de las negociaciones para una eventual candidatura suya en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos comicios legislativos.

La renuncia tiene lugar en medio de las negociaciones para una eventual candidatura de Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos comicios legislativos. Si bien aún no se expresó públicamente, se prevé que con su salida del cargo Lousteau regrese a la discusión política porteña para competir por un lugar en la Cámara de Diputados desde ECO, la alianza que formó con la Unión Cívica Radical y que en 2015 peleó en el balotaje la jefatura de Gobierno que finalmente obtuvo Horacio Rodríguez Larreta, por poca diferencia.



La noticia significa no sólo una baja en Cambiemos sino también la posibilidad de que Lousteau sea una de las figuras centrales de la oposición a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

