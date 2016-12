TECNOLOGÍA

Sony presentó la Playstation 4 en Nueva York

La compañía japonesa dio a conocer detalles de su nueva consola que se integrará con teléfonos inteligentes y tabletas. Por el momento se desconoce cuál será su forma, color y precio.

Sony presentó en Nueva York la nueva consola PlayStation 4, que llegará al mercado en Navidad, soportará juego en "streaming", permitirá expandir su universo a otros dispositivos móviles y será muy social.



La compañía japonesa, que no mostró en ningún momento la máquina y apenas dio detalles técnicos, hizo una declaración de intenciones sobre cuál es su nueva concepción del ocio interactivo: el juego en la nube, la movilidad y la interacción entre jugadores conforman sus pilares.



PlayStation 4 se integrará con teléfonos inteligentes y tabletas, así como con PlayStation Vita, con la que compartirá los videojuegos mediante "streaming" gracias al modo "remote play".



Asimismo, permitirá acceder y disfrutar de títulos en la nube, gracias a que asimiló la tecnología de juego en "streaming" de Gaikai, compañía que compró el pasado verano.



El streaming es la distribución de multimedia a través de una red de computadoras de manera tal que el usuario pueda consumir el producto al mismo tiempo que lo descarga. La palabra streaming se refiere a corriente continua (sin interrupción).



"La tecnología de PlayStation 4 y PlayStation Network integrada con Gaikai dará como resultado la red de juego más potente y ligera del mundo", aseguró el cofundador de Gaikai, David Perry.



La consola tendrá una memoria RAM de 8 gigas, la arquitectura de una computadora "superpotente" y memoria interna HDD, así como un chip secundario para que sea más fluida su actividad, dijo el consejero delegado de Sony Computer Entertainment, Andrew House.



No se especificó si tendrá lector de Blu-ray, ni su capacidad, su forma, su color o precio, los puertos con los que contará ni los sistemas operativos móviles con los que se conectará.



Lo que sí mostró Sony es su mando inalámbrico, "Dual Shock 4", que incluye una superficie táctil y el botón "compartir" para grabar, emitir en tiempo real y subir a las redes sociales -Facebook y uStream fueron las dos únicas plataformas mencionadas- vídeos de las partidas y los logros del jugador.



Una barra con dos cámaras detectará su posición real. Mientras jueguen, los usuarios podrán tener videoconferencias y chatear con sus contactos.



Con su nueva consola, la compañía japonesa pretende que la experiencia de juego sea más sencilla, gracias a una nueva interfaz de usuario y que se reduzcan los tiempos de espera desde que el jugador da una orden hasta que ésta se ejecuta.



A medida que el usuario consuma más contenido, la consola conocerá sus gustos y le sugerirá nuevos videojuegos a los que podrá acceder en la nube.



Llegarán con la PlayStation 4 el "shooter" futurista "Killzone Shadow Zone", un nuevo título de carreras basado en el juego comunitario llamado "Driveclub" e "Infamous Second Son", el "spin off" de "Infamous" o la nueva propuesta del personal David Cage "Beyond".



Un nuevo "Final Fantasy", la acción medieval y los dragones de "Deep Down", y los esperados "Destiny" y "Watch Dogs" también estarán disponibles para esta consola. Asimismo, Blizzard apoyará a Sony llevando a PlayStation 3 y PlayStation 4 "Diablo 3", una franquicia sólo accesible desde PC.



House aseguró que el dispositivo no sólo se cimentará en una buena tecnología, sino que supondrá una "reconcepción" del juego que "liderará el cambiante escenario" del ocio interactivo, según despacho de EFE. Después de las expectativas creadas en torno a la nueva propuesta de Sony, la falta de concreción en el anuncio de hoy sabe a poco.



Los periodistas especializados esperaban un golpe de efecto de la compañía japonesa en Nueva York, no sólo para adelantarse a su principal competidor (Microsoft con Xbox), sino porque el ocio interactivo es el negocio que más beneficios reporta a Sony, que cerró los últimos cuatro años fiscales con pérdidas.



PlayStation 4 llegará al mercado a finales de 2013, siete años después de que su predecesora saliera a la venta.

* Nota correspondiente a la publicación del día 21 de Febrero de 2013