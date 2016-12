TECNOLOGÍA

Recortaron la multa a Samsung en juicio por patentes de Apple

La jueza Lucy Koh ordenó que se reduzca en 450 millones de dólares la indemnización de 1.000 millones a los que fue condenada la empresa surcoreana. Además, dispuso que se repita una parte del juicio porque sostuvo que no calculó bien la indemnización por el plagio.

La jueza encargada del millonario juicio por la copia de patentes entre Apple y Samsung que se celebró en agosto dictaminó que se repita una parte del proceso que afecta a determinados productos de ambos gigantes tecnológicos.



La magistrada consideró que no se calculó bien la indemnización por el plagio de esos modelos y ha ordenado reducir en casi la mitad el pago de 1.000 millones de dólares que la compañía surcoreana fue condenada a pagar a la californiana hasta que, en el nuevo proceso, determine el monto justo.



Lucy Koh, responsable del juzgado de San José, sostuvo en su resolución que ha encontrado “fallos en los razonamientos legales” que llevaron al jurado a calcular la sanción económica contra Samsung por el plagio de determinados productos de Apple.



Esta circunstancia obliga a la jueza a ordenar la celebración de un nuevo juicio para recalcular el monto total de la condena. Entre tanto, y si las partes no llegan a un acuerdo antes, la magistrada ha decidido reducir en 405,5 millones -la cantidad que considera que no se ha valorado correctamente- la indemnización de 1.000 millones a la que Samsung fue condenada el 25 de agosto de 2012.



Los modelos de Samsung afectados por este nuevo fallo son: Galaxy Prevail, Gem, Indulge, Infuse 4G, Galaxy SII AT&T, Captivate, Continuum, Droid Charge, Epic 4G, Exhibit 4G, Galaxy Tab, Nexus S 4G, Replenish y Transform.



Lo que cuestiona la magistrada no es si Samsung copió las patentes de Apple en estos productos, sino el cálculo de los daños y perjuicios derivados de ese plagio. La jueza ha mantenido intacto la indemnización de 600 millones por el plagio de otros 14 productos de la compañía de la manzana.



Tras un juicio que se prolongó durante dos meses, en agosto de 2012, un jurado popular concluyó que Samsung había plagiado varios productos fabricados por la compañía fundada por Steve Jobs.



Apple y Samsung son los dos mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo y ambas compañías están enfrentadas por litigios sobre sus patentes en tribunales de varios países.



La sentencia de EE UU se produjo días después de que otro tribunal de Seul dictaminara que ambas compañías se habían plagiado mutuamente.



Fuente: elpais.com

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Marzo de 2013