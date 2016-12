TECNOLOGÍA

Samsung presentó el esperado Galaxy S4

La empresa surcoreana lanzó esta semana la nueva versión de su teléfono insignia con el que pretende seguir tomando distancia del iPhone de Apple. Tiene pantalla de 5'', permite tomar fotos con las dos cámaras al mismo tiempo y posee un poderoso traductor de voz, entre sus principales características.

Samsung no se corta al enseñar su poderío. Así que para presentar esta semana la cuarta generación de su teléfono bandera eligió dos lugares de renombre planetario: Times Square y el Radio City Hall en Nueva York.



En los días previos ya se encargó de calentar el ambiente con varios vídeos colgados en YouTube anticipando el evento. Así que ante tanta expectación casi no hacía falta que salieran a escena las populares Rockettes para hacer la puesta de largo. Fueron más allá para presentar las cualidades del teléfono, montaron un verdadero espectáculo de Broadway.



Rumores tampoco faltaron estos días atrás en Internet sobre los detalles del nuevo modelo. El Galaxy S4 sigue la tendencia de su predecesor en diseño. Es fino, ligero y con una gran pantalla Full HD, algo más grande que el SIII, de cinco pulgadas, una más que la del iPhone5. El cuerpo conserva la forma y sigue siendo de plástico, con lo que marca distancia de los materiales más sólidos de HTC, Sony o Apple. Eso puede darle un aspecto más barato.



El Galaxy S4 utiliza el sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 de Google. Se ofrece en tres versiones, con capacidad de 12, 32 y 64 gigas de memoria de almacenamiento y dos gigas de RAM. Samsung sube el listón con procesador de ocho núcleos y cámara de 13 megapixel.



Mejora respecto al modelo anterior la implicación de los ojos en el funcionamiento del dispositivo. No solo se mantiene encendida la pantalla cuando se mira y permite mantener su orientación en función de la colocación de los ojos, gracias al reconocimiento de los gestos también pone en pausa la reproducción de un vídeo al girar la cabeza y con la vista se puede subir y bajar el navegador y los mensajes de correo electrónico..



Además, permite hacer previsualizaciones de imágenes y vídeos acercando los dedos a la pantalla, sin tocarla, como con el SPen del Note II, así como magnificar el contenido del navegador. Las cámaras delantera y trasera funcionarán simultáneamente. Además, con un movimiento de la mano, el bautizado como Air Gesture, se puede responder a llamadas o cambiar de canción en el reproductor. Otra de las características es que funcionará como mando para sistema de entretenimiento o el aire acondicionado.



“Todas las características innovadoras del Galaxy S4 han sido desarrolladas basándose en las experiencias y necesidades que nos han hecho saber nuestros clientes en todo el mundo”, dijo durante el evento JK Shin, presidente responsable de desarrollo tecnológico de Samsung, que dejó claro que la compañía “nunca dejará de buscar la innovación concebida por la gente”.



Una de las funciones más impresionantes del S4 es el S Translator, que permite realizar traducciones de voz en tiempo real. Soporta nueve idiomas y puede ser empleado sin necesidad del plan de datos, es decir, offline.



En la presentación mostraron cómo al hablar al teléfono éste traduce y reproduce el audio en el idioma que se desea.



Esto se combina con S-Voice Drive, que permite darle órdenes al equipo mientras el usuario maneja. Es una mejora de S-Voice, una clara amenaza para Siri de Apple.



En Argentina, el Galaxy S4 estará a la venta en el segundo semestre del año.

* Nota correspondiente a la publicación del día 15 de Marzo de 2013