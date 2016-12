TECNOLOGÍA

Twitter cumple 7 años

La red social de microblogging nació el 21 de marzo de 2006 en San Francisco, California, como un proyecto de investigación de un pequeño emprendimiento (start up) llamado Obvious. En el blog oficial de la compañía, las autoridades de la empresa postearon un video en agradecimiento a los millones de usuarios.

La red social de microblogging Twitter nació el 21 de marzo de 2006 en San Francisco, California, como un proyecto de investigación de un pequeño emprendimiento (start up) llamado Obvious, dirigido por Jack Dorsey (@jack), actual presidente del Consejo de Administración de Twitter.



“Desde entonces, hemos observado una velocidad arrebatadora en el crecimiento de Twitter, que se debe enteramente a los muchos usos que ustedes le dan. Estamos contentos que tantos millones de ustedes se hayan apropiado de Twitter”, publicó hoy el blog oficial de la plataforma.



En un comienzo, la plataforma se llamó Twttr y fue de uso fue interno, hasta que en octubre de 2006 vio la luz pública. Su crecimiento fue meteórico: a comienzos de 2008, el equipo de Twitter estaba constituido por 18 personas, mientras que un año después ese número se multiplicó por cuatro. Y la cantidad de usuarios aumentó año a año en forma exponencial, a medida que el servicio se fue traduciendo a otros idiomas (la traducción al castellano fue el 3 de noviembre de 2009).



“Gracias a todos ustedes, nuestra plataforma abierta de tiempo real está pujante: tenemos más de 200 millones de usuarios activos creando más de 400 millones de tweets por día”, continúa el posteo, y agrega: “El empinado recorrido y el impulso de Twitter es algo que @jack, @ev y @biz soñaron allá por 2006”.



El primero de todos los Tweets lleva la firma de @jack y dice “just setting up my twttr” (sólo instalando mi twttr).



En el mensaje de cumpleaños -que lleva la firma de la directora editorial, Karen Wickre (@kvox)-, se lee: “Mientras crecemos, Twitter se ha convertido en una verdadera ágora global, un lugar público para escuchar las últimas noticias, intercambiar ideas y conectarse con gente, todo en tiempo real. Acá es donde ustedes vienen a conectarse con todo el mundo”.



El posteo cierra con un video y un agradecimiento a los millones de usuarios: “Gracias por hacer de Twitter todo lo que es hoy”.

* Nota correspondiente a la publicación del día 21 de Marzo de 2013