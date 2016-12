TECNOLOGÍA

Con Home, Facebook se mete de lleno en los smartphones

La compañía liderada por Mark Zuckerberg presentó Facebook Home, una "nueva experiencia" para móviles con Android que reemplaza la interfaz de aplicaciones por otra propia de la red social. Según aseguró el creador de la red social más popular del mundo, el objetivo es poner a "las personas por encima de las aplicaciones".

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, despejó los rumores que en las últimas semanas abundaron sobre la salida al mercado de un teléfono desarrollado por la compañía del Silicon Valley.



"Hoy finalmente vamos a hablar sobre ese 'Facebook Phone'. Más especificamente, vamos a hablar sobre cómo podés convertir tu teléfono en un 'Facebook Phone'", sostuvo Zuckerberg durante la presentación del nuevo producto.



Según explicó, Home es una familia de aplicaciones diseñadas alrededor de los contactos personales de la red social, que permite reemplazar la interfaz habitual de Android por otra llamada Cover Feed, en la que en vez de las clásicas aplicaciones se muestran fotos a pantalla completa con la actividad de los "amigos".



"¿Para qué necesitamos tantas aplicaciones para saber qué están haciendo nuestros amigos?", continuó el joven creador de la red social más popular del mundo, y sostuvo que el objetivo es poner a "las personas por encima de las aplicaciones", según declaraciones reproducidas por TechCrunch.



Cover feed reemplaza tanto la pantalla de inicio como la de bloqueo y su desarrollo es posible gracias a que Android está basado en código abierto, lo que permite a otros adaptarlo a sus necesidades.



De todas formas, las aplicaciones no desaparecen, sino que quedan en un segundo plano y pueden ser activadas con un sólo tocar la pantalla.



El nuevo desarrollo se podrá descargar desde Google Play a partir del viernes y en un principio estará disponible para los dispositivos HTC One X, HTC One X+, Samsung Galaxy SIII y Galaxy Note II. Más adelante, en HTC One y Samsung Galaxy S4.



Para ello, Facebook ha seleccionado a Qualcomm para optimizarlo en todos los dispositivos basados en el procesador Snapdragon de Qualcomm.



La colaboración continua entre Qualcomm y Facebook para optimizar la experiencia móvil, incluyendo mejor desempeño, menor consumo energético y mayor eficiencia de datos para los consumidores que utilizan Facebook Home y Facebook para Android, se ha complementado con el anuncio de HTC First, el primer smartphone de Facebook que incorporará el procesador Snapdragon 400 de Qualcomm.



Desde hace mucho tiempo, Qualcomm es el líder en brindar experiencias asombrosas a los usuarios de Android por medio de estrategias de optimización de software. La compañía ha formado varias alianzas con operadores, OEMs y compañías de creación de contenido como Facebook (otros colaboradores anteriores son Netflix y ooVoo) para optimizar sus respectivas plataformas.

* Nota correspondiente a la publicación del día 09 de Abril de 2013