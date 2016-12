TECNOLOGÍA

Samsung lanza las phablets

La compañía surcoreana lanzó el Samsung Galaxy Mega, cuyas dos versiones vienen con pantallas de 6.3 y 5.8 pulgadas, mayor a la del Galaxy Note II, y combinan características de smartphones y tablets. Sus medidas son 167.6 x 88 x 8 milímetros y pesa 199 gramos. El anuncio fue hecho al poco tiempo del lanzamiento del Galaxy Win.

A poco de haber lanzado un nuevo integrante de la familia Galaxy, el Win, Samsung continúa ampliando la línea. Ahora le llegó el turno a Mega, una phablet cuyas dos versiones vienen equipadas con impresionantes pantallas de 6.3 pulgadas y 5.8 pulgadas.



De esta forma, Samsung incorpora un dispositivo aún mayor a su Galaxy Note II, que tiene un display de 5.5 pulgadas, y sigue ampliando su oferta de tamaños en smartphones y phablets.



El Galaxy Mega 6.3 corre Android 4.2 (Jelly Bean) y viene con pantalla HD TFT de 6.3 pulgadas, procesador doble núcleo 1.7 GHz y almacenamiento de 8 o 16 GB, expandible hasta 64 GB con microSD, y 1.5 GB de RAM. Tiene cámaras trasera y delantera de 8 y 1.9 megapíxeles, respectivamente.



Incluye conectividad Wi-Fi, Bluetooth, NFC y LTE. Además, viene con funcionalidades como Multi Window, que permite hacer distintas tareas en la misma pantalla; Air View, que muestra el contenido de carpetas sin necesidad de tocar la pantalla, y Pop Up Play, para reproducir video en cualquier lugar de la pantalla.



Asimismo, trae el traductor S Translator; la funcionalidad Story Album, para crear álbumes de fotos; S Travel, que brinda información turística; S Link, para hacer streaming de contenido a otros dispositivos, y S Voice, el asistente de voz de Samsung.



Sus medidas son 167.6 x 88 x 8 milímetros y pesa 199 gramos.



El Galaxy Mega 5.8, su hermano menor, también corre Android 4.2 y trae pantalla QHD TFT de 5.8 pulgadas, procesador doble núcleo 1.4 GHz, 8 GB de almacenamiento interno (expandible a 64 GB por microSD) y 1.5 GB de RAM. Tiene cámaras trasera y delantera de 8 y 1.9 megapíxeles, respectivamente. Trae cámaras trasera y delantera de 8 y 1.9 megapíxeles, respectivamente.



Incorpora conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Viene equipado con Multi Window, Pop Up Play, Story Album y S Translator. También viene equipado con el asistente de voz S Voice y S Link.



Sus medidas son 162.6 x 82.4 x 9 milímetros y pesa 182 gramos.



Ambos teléfonos estarán disponibles primero en Europa y Rusia a partir de mayo. Samsung aún no dio fechas para su lanzamiento en el resto de los países ni dio precisiones sobre precios.

* Nota correspondiente a la publicación del día 12 de Abril de 2013