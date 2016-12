TECNOLOGÍA

Un reclamo laboral se convirtió en Top Post de Taringa!

El drama de los trabajadores de la parrilla porteña Alé Alé es Top Post en Taringa!. La nota, publicada por uno de los trabajadores del restaurante, en pocos días se convirtió en uno de los post más populares.

Antonio Giammateo -uno de los empleados del restaurante Alé Alé, que funciona como una cooperativa en el barrio porteño de Villa Crespo-, publicó el 27 de marzo pasado en la red social la historia de la toma y los intentos de desalojo "desde adentro".



"Hace casi 2 años trabajo en un Restaurante, "Alé Alé" en el barrio porteño de Villa Crespo, dicho restaurante pertenecía a una cadena denominada OJA (Organización Jorge Andino). Si hace 2 años me preguntaban si existía la posibilidad de que el local cerrara no lo hubiera podido creer, trabajábamos a 4 manos, terminaba destruido los fines de semana, entraba plata a más no poder... pero la corrupción es más fuerte...", escribió Giammateo.



"Jamás cobramos nuestros sueldos en fecha, a fines de diciembre estábamos empezando a cobrar noviembre y se corría la bola de que el local estaba por cerrar", continúa su historia, y explica que cuando la gerencia les comunicó a los empleados que el lugar cerraba y se quedaban sin trabajo, tomaron "la determinación de recuperar a la empresa y convertirla en una cooperativa".



Con más de 70 mil lecturas, su narración se convirtió en Top Post, la categoría de la plataforma social en que se ubican los posteos más leídos. Según informaron desde Taringa! en un comunicado, la nota fue "la segunda historia más leída de las últimas semanas".



El interés de los usuarios de la red social sobre lo que sucede en Alé Alé también se vio reflejado en los más de 1600 comentarios y más de 2000 votos que tiene el posteo.



Mediante esta otra entrada, Giammateo continúa informando desde Taringa! sobre cómo los trabajadores del restaurante viven "desde adentro" la toma y el intento de desalojo.



Alé Alé es uno de los casos -como también los de Mangiata, La Soleada, Don Battaglia y Los Chanchitos- en que los trabajadores gastronómicos decidieron asociarse en cooperativas para seguir trabajando, pese a la decisión de los dueños de los locales de cerrar las empresas.

* Nota correspondiente a la publicación del día 21 de Mayo de 2013