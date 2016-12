TECNOLOGÍA

Sony presentó la PlayStation 4

Sony presentó la nueva consola de videojuegos, que vendrá en color negro y estará disponible para fin de año en los Estados Unidos y Europa a un precio sugerido de venta al público de 399 dólares; en tanto, aún no se informó la fecha de salida para Latinoamérica.



La nueva consola fue presentada en el inicio de la Exposición de Entretenimiento Electrónico (E3) en Los Ángeles.



El centro de atención fue el aspecto de la consola, ya que en febrero Sony había presentado algunos detalles sin revelar su diseño.



La PS4 presenta una forma plana y lineal, con una estructura subdividida en cuatro secciones con: ranura de disco, botones, indicador de encendido y un ventilador delgado entre las secciones.



Los periféricos de PS4 incluyen un controlador inalámbrico independiente para PlayStation y una cámara, que estarán disponibles en su lanzamiento a un valor de 59 y 54 dólares respectivamente (en Estados Unidos). Ambos accesorios vendrán en color negro azabache.



En la presentación, Sony destacó la amplia variedad de editores de juegos, incluyendo muchos desarrolladores independientes.



Desde febrero de 2013, el número de desarrolladores que se sumó a la iniciativa aumentó de 126 a 505, dijeron.



Entre los títulos de videojuegos que estarán disponibles para la PS4, se destacan Killzone: Shadow Fall, Knack, 2nd Son: inFAMOUS: Second Son, #DRIVECLUB, y The Order: 1886.



Otro de los aspectos destacables de la presentación es que la nueva Playstation 4 posibilitará el uso de videojuegos usados, no será necesario estar conectado a Internet y tampoco pedirá una validación pasadas las 24 horas (características que sí requiere la consola de Microsoft, la Xbox One).



En cuanto a los juegos multiusuarios online, exigirá poseer una cuenta “Playstation Plus”.

* Nota correspondiente a la publicación del día 11 de Junio de 2013