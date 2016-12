TECNOLOGÍA

Editores europeos acusan a Google de prácticas abusivas

Cientos de editores europeos solicitaron hoy a la Comisión Europea (CE) que actúe legalmente contra Google a raíz de las prácticas abusivas de la firma estadounidense en el mercado de la búsqueda de información en Internet.



Si Google no propone de inmediato medidas más adecuadas para acabar con su política empresarial actual, muy pronto la Comisión deberá emplear "todos sus poderes legales" contra la compañía, sostuvo en un comunicado el presidente de la asociación alemana de editores VDZ, Hubert Burda.



"La búsqueda justa y no discriminatoria con criterios equitativos para todas las páginas web es un requisito previo esencial para el desarrollo próspero de los medios europeos y la tecnología en el sector", destacó Burda.



La agrupación de editores, de la que forman parte la mayoría de las asociaciones europeas, instó a la CE a rechazar las soluciones que propuso el gigante de Internet para acabar con sus prácticas abusivas en la búsqueda de información, ya que no van dirigidas a promover una competencia efectiva.



La plataforma empresarial "FairSearchEurope", por su parte, se sumó a las críticas, y su portavoz, Thomas Vinje, aseguró a la agencia de noticias EFE que las propuestas de Google son genéricas y sin contenido y que ahogan aún más la competencia.



"Lejos de resolver las preocupaciones de la Comisión, esta propuesta elevará los costos a los que tienen que hacer frente sus competidores, limitará la elección y consolidará el comportamiento anticompetitivo de Google", señaló.



FairSearch.org es un grupo de empresas y organizaciones europeas que se unieron para fomentar el desarrollo económico, la innovación y la libertad de elección dentro del ecosistema de Internet, mediante la promoción y la defensa de la competencia en las búsquedas online y móviles.



Vinje explicó que con la solución propuesta por Google la compañía seguirá mostrando sus propios servicios en la parte central de la página, y aunque incluirá vínculos a las páginas de sus competidores, el diseño será tal que los usuarios no se sentirán invitados a pulsarlos.



"Los remedios propuestos suponen restricciones menores en Google, que como mucho alterarían modestamente su comportamiento, pero que en la práctica no tienen efecto en la estructura del mercado", señaló a través de un comunicado el presidente de los editores españoles, Luis Enríquez.



La CE informó en mayo de 2012 a Google que varias de sus prácticas constituían abuso de posición dominante en el mercado.



La compañía ofreció acatar ciertas medidas durante un periodo de cinco años en el área económica europea y la Comisión accedió a iniciar una prueba de mercado sobre esas medidas.

* Nota correspondiente a la publicación del día 25 de Junio de 2013