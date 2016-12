TECNOLOGÍA

Filtraciones del “topo” Snowden inspiran un videojuego en la Web

El "topo" Edward Snowden, responsable de las filtraciones sobre programas de espionaje secretos de Estados Unidos, inspiró un videojuego cuya meta es robar datos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y que se ofrece para jugar en línea en la red Internet.

En el juego-parodia, disponible en la página www.gamesonly.com, el personaje (un Snowden virtual) debe descargar datos de los ordenadores de la NSA estadounidense y guardarlos en una memoria USB sin ser visto por las cámaras de seguridad o por funcionarios de esa agencia.



Para lograr su objetivo, el personaje tiene a su disposición cuadros, banderas y cortinas y usando la barra espaciadora y las teclas de dirección puede distraer a los agentes lanzando "sabrosos" donuts, de acuerdo a la descripción del videojuego que aparece en la web.



Snowden, ex técnico de la CIA y la NSA, reveló a los periódicos The Guardian y The Washington Post la vigilancia realizada por el gobierno estadounidense a los registros telefónicos y datos de Internet de millones de sus ciudadanos para espiar contactos en el exterior de sospechosos de terrorismo. De acuerdo con el portal WikiLeaks, Snowden pidió asilo a 21 países, entre ellos varios latinoamericanos.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Julio de 2013