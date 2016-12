TECNOLOGÍA

Chromecast: El equipo que permite conectar la TV con diferentes dispositivos

Google presentó un dongle que permite ver videos en el televisor utilizando un teléfono, tableta o computadora. El equipo se vende actualmente a través de Google Play y estará disponible también por Amazon y Best Buy, pero por ahora solamente en los Estados Unidos.

La televisión parece ser un equipo en el que todos quieren tener presencia. Google anunció su nuevo producto llamado Chromecast. Se trata de un dongle, similar a un pendrive, que permite a los usuarios realizar el streaming de videos a partir de teléfonos o tabletas utilizando Chrome. El dispositivo se conecta a través de HDMI a los televisores y permite utilizar smartphones o computadoras como control remoto.



Chromecast sincroniza el televisor con el navegador Chrome en el equipo que se esté usando, permitiendo ver videos, controlar el volumen, prender la televisión y además, permite utilizar otras aplicaciones sin interrumpir el streaming en la televisión. El dispositivo tendrá un costo de sólo US$ 35.



El nuevo producto trabajará tanto con Android como con iOS, mientras que por el momento Windows Phone no estaría disponible para esta plataforma. Según The Verge, en la presentación se mostró el streaming de películas de Netflix y de audio de Pandora, además de YouTube. El equipo se vende actualmente a través de Google Play y estará disponible también por Amazon y Best Buy en los Estados Unidos.



Por otra parte, Google también presentó su nuevo sistema operativo: Android 4.3. La nueva versión sigue bajo el nombre Jelly Bean y permite configurar distintos perfiles de usuarios, entre otras funciones. El nuevo SO estará disponible primero para los equipos Nexus 4, Nexus 10, Nexus 7 a partir de hoy.



La empresa lanzó también la nueva tableta Nexus 7. Ésta cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, un procesador Snapdragon S4 Pro 8064 a 1,5 GHz, una cámara principal de 5 MP, 2 GB de RAM y utiliza Android 4.3 como sistema operativo.







Fuente: infotechnology.com

* Nota correspondiente a la publicación del día 26 de Julio de 2013