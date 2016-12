TECNOLOGÍA

Nokia presentó su plataforma de mapas "Here"

Nokia presentó esta semana en el país su servicio de mapas para dispositivos móviles y web llamado "Here", que ofrece información de localización, tránsito, transporte público y realidad aumentada con datos recabados de manera local.



En un evento para medios de prensa el director Regional de Mapas y Contenidos de Nokia, Fernando Villasol, describió la evolución del desarrollo de mapeo de la empresa, cuyo sistema permite navegar sin conexión a internet.



Los productos presentados incluyen "Here Drive", pensado para utilizar el smartphone como GPS en automóviles ya que posee navegación por voz, "Here Transit", que ofrece información de transportes públicos disponibles para viajar entre distintos tramos de recorrido que se le indique a la aplicación.



A su vez, también fue presentado el servicio "Here City Lens", que incorpora capas de información adicional, a la manera de realidad aumentada, sobre restaurantes, hoteles y puntos de interés que se encuentren alrededor del punto en el mapa en donde se active.



La utilización de los mapas se puede realizar con conexión a internet y, luego de guardar algún recorrido en "favoritos", es posible acceder de manera offline, ya que los datos se guardan en el propio dispositivo.



Una novedad que posee el servicio de mapas -que lo diferencia de otros como "Google Maps"-, es información que Nokia denomina "indoor mapping". Esto es, información dentro de espacios públicos de gran tamaño, como centros comerciales o estadios, donde se indican la cantidad de locales, cantidad de pisos o puertas de embarques en aeropuertos.



Por el momento, indoor mappnig sólo está disponible en Galerías Pacífico, ubicadas en el centro porteño.



En cuanto a la información de tránsito, sólo está disponible en la Ciudad de Buenos Aires. El resto de las capas de datos está disponible en todo el país.



"Here Maps" posee su versión web y tiene aplicaciones para smartphones con sistema operativo Windows Phone y de Apple, iOS (para iPhone y iPad). Para Android no hay ningún desarrollo oficial. Todas las versiones son gratuitas.

* Nota correspondiente a la publicación del día 09 de Agosto de 2013