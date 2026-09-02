Docentes disidentes marchan a IOMA y profundizan el conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires

Sectores docentes disidentes de la provincia de Buenos Aires profundizaron su plan de lucha con una movilización hacia IOMA, en La Plata, y nuevas medidas de fuerza por fuera de la conducción mayoritaria del sindicalismo bonaerense.

La protesta es impulsada principalmente por SUTEBA Multicolor, con presencia en seccionales como Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, junto con la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires y agrupaciones opositoras de otros distritos.

El conflicto tiene como uno de sus ejes el rechazo al último acuerdo paritario aprobado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por los principales gremios del sector. La recomposición acordada fue del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto, calculados sobre los salarios de junio.

Rechazo al acuerdo salarial y reclamo de recomposición

Los sectores disidentes sostienen que el incremento acordado “no le gana a la inflación” y cuestionan la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes frente a la evolución de los precios.

En ese marco, reclaman un salario inicial de $1.600.000 y la incorporación de una cláusula de actualización mensual vinculada a la inflación. También exigen la devolución de los descuentos aplicados a quienes participaron de jornadas de huelga.

Las agrupaciones opositoras responsabilizan por esas penalizaciones al gobernador Axel Kicillof y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y reclaman el cese de los descuentos salariales asociados a las medidas de fuerza.

IOMA, en el centro de la movilización

La situación de la obra social provincial ocupa un lugar central en el reclamo. Los docentes movilizados exigen la regularización y mejora inmediata de las prestaciones de IOMA, ante lo que describen como un deterioro en la cobertura médica.

La marcha hacia La Plata fue convocada con constancia gremial y busca visibilizar tanto los problemas vinculados con la obra social como las condiciones laborales y salariales del sector.

El pliego también incorpora demandas relacionadas con las condiciones socioeducativas. Entre ellas aparecen la restitución del plan MESA, el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la implementación plena del boleto educativo.

Nuevos paros y organización mediante asambleas

Además de la movilización, los sectores disidentes impulsan nuevas huelgas, con medidas que pueden extenderse entre 24 y 48 horas, según lo resuelto en cada convocatoria.

La organización se realiza mediante asambleas por escuela y un Plenario Provincial virtual, en el que las bases definen la continuidad del plan de lucha y las próximas medidas de fuerza.

Entre las restantes demandas aparecen la defensa de la caja jubilatoria del IPS, medidas de desendeudamiento con el Banco Provincia y un pedido de justicia por Cristian Pereyra.

Un conflicto con adhesión dispar en las escuelas

A diferencia de las medidas convocadas por las conducciones mayoritarias de los gremios docentes, las protestas son impulsadas por sectores opositores, por lo que su nivel de adhesión no es uniforme en toda la provincia.

El impacto de los paros y movilizaciones depende principalmente de la presencia territorial de SUTEBA Multicolor y de otras agrupaciones disidentes en cada distrito y establecimiento educativo.

De esta manera, el conflicto docente bonaerense continúa abierto, con un sector que rechaza el acuerdo salarial vigente y busca sostener las protestas alrededor de tres ejes principales: salarios, prestaciones de IOMA y condiciones laborales.