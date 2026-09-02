Vuelve el frío al sur del conurbano: el sábado será la jornada con las temperaturas más bajas

El frío volverá a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días, con un marcado descenso de las temperaturas y mínimas que podrían ubicarse entre los 3 y 4 grados en distintos sectores del conurbano bonaerense.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas más bajas se registrarán principalmente durante las primeras horas de la mañana. Con el correr del día, en cambio, se espera una recuperación térmica que llevará las máximas hasta valores cercanos a los 20 grados en varias jornadas.

El panorama meteorológico también estará caracterizado por la estabilidad. No se esperan lluvias durante la semana y habrá varios períodos con presencia de sol, aunque se mantendrá una marcada amplitud térmica entre las mañanas y las tardes.

El sábado 5 de septiembre, el momento más frío

El sábado 5 de septiembre aparece como la jornada más fría del período previsto por el organismo nacional. Para distintos puntos del conurbano se anticipan temperaturas mínimas de entre 3 y 4 grados, especialmente durante las primeras horas del día.

El descenso térmico obligará a recurrir nuevamente a los abrigos durante la mañana, aunque el frío perderá intensidad con el avance de las horas. Las temperaturas máximas mostrarán una recuperación y permitirán tardes considerablemente más templadas.

Ese contraste será una de las principales características de los próximos días: mientras las mañanas tendrán registros propios del invierno, durante las tardes los valores se acercarán a los 20 grados.

Tiempo estable y sin lluvias durante la semana

Más allá de las bajas temperaturas, las condiciones se mantendrán estables en el AMBA. El pronóstico no contempla precipitaciones y anticipa varias jornadas con períodos soleados.

La ausencia de lluvias estará acompañada por una importante variación de temperatura a lo largo de cada día. Las mínimas seguirán siendo bajas, mientras que las máximas permitirán una recuperación térmica durante la tarde.

El nuevo descenso de las temperaturas se producirá durante los últimos días del invierno y marcará otro episodio de frío antes de la llegada de la primavera.

Mañanas invernales y tardes cercanas a los 20 grados

De acuerdo con las previsiones, el sábado concentrará los registros más bajos, pero el frío también estará presente durante otras mañanas de la semana.

Por las tardes, en tanto, el escenario será diferente. Con presencia de sol y temperaturas máximas que en varias jornadas estarán cerca de los 20 grados, el ambiente será más templado.

Así, el AMBA atravesará los próximos días con tiempo seco, estable y sin lluvias, pero con mañanas especialmente frías y un sábado que se perfila como el punto más bajo de las temperaturas de la semana.