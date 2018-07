Brown se impuso por duplicado ante Talleres

Brown de Adrogué y Talleres de Remedios de Escalada se midieron en dos choque amistosos, en Timote y Castro, con la intención de reforzar la preparación de los planteles de cara a sus respectivos campeonatos. El Tricolor logró imponerse 2-0 en el partido que abrió la jornada, mientras que los suplentes repitieron marcador en el segundo turno.

Los tantos que posibilitaron la victoria de los conducidos por Pablo Vico corrieron por la cuenta de Nicolás Benegas y Maximiliano Resquin, ambos jugadores que se sumaron a la institución en el vigente mercado de pases. Por otra parte, la noticia en el encuentro que disputaron los elencos alternativos estuvo enfocada en la presencia de Germán Denis en la delantera del Tallarín, el referente del club trabaja en las instalaciones del albirrojo a la espera de resolver su futuro profesional.

El partido

Sin vueltas, los de Adrogué fueron los que comandaron las acciones en el primer partido. Con los goles de Benegas y Resquín antes de los 25 minutos de juego, lograron ponerse 2-0 y desde allí sumar en tranquilidad para afianzar el funcionamiento.

No obstante, pese a los golpes tempraneros, no se notó en el desarrollo del encuentro la superioridad de categoría por parte de los de Vico. Las ocasiones no fueron demasiadas y trasladaron la disputa al mediocampo, donde ganó la fricción y aparecieron las imprecisiones lógicas del proceso de trabajo.

Con el correr de los minutos, los de Daniel Vicentín tomaron la posta y el manejo de la pelota. Marcos Aguirre fue uno de los más desequilibrantes junto con la presencia en el área de Agustín Gil Clarotti, aunque ambos no lograron descontar en el marcador.

Los once del equipo local fueron: Ezequiel Cacace; Guilermo Santana, Nicolás Ayr, Ariel Otermin, Alejandro Gomez; Maximiliano Laso, Luciano Arcuri, Mauro Marrone, Maximiliano Badell; Aguirre y Gil Clarotti.

Por su parte, el Tricolor formó con: Martín Ríos; Matías Cortave, Marcelo Lamas, Enzo Ortiz, Alberto Stegman; Adrián Maidana, Juan Olivares, Braian Guille; Resquin, Leandro Garate y Benegas.

Con presencia estelar

El segundo amistoso terminó con el mismo resultado que el cruce que abrió la jornada. En la primera etapa del partido Talleres tuvo las mejores chances, pero sobre el final del segundo periodo Brown golpeó por duplicado y se quedó con el triunfo.

En paralelo, lo destacado del encuentro que protagonizaron los suplentes, fue la inclusión de Denis desde el arranque. El ex Atalanta entrena en las instalaciones del club aguardando la confirmación de su destino futbolístico que estaría lejos del albirrojo, ya que sus deseos son continuar en el máximo nivel del fútbol argentino.