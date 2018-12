La cantante Luciana Jury se presentará en Lomas

La cantante Luciana Jury, una de las voces más atractivas de la música popular argentina, se presentará el 14 de diciembre en el Auditorio de Radio URBE, en Lomas de Zamora, en el marco de un espectáculo que será el primero de su carrera como solista en el distrito.

“Lomas es un lugar que quiero mucho porque parte de la historia de mi familia está anclada ahí. El papá de mi hija es de allá y he ido muchos años seguidos. La gente del sur tiene una forma de ser muy particular, especial, atractiva y es la primera vez que toco en Lomas después de haberla transitado casi por 15 años, así que estoy muy contenta”, expresó en diálogo con Info Región.

Sobrina de Leonardo Fabio e hija del escritor y guionista Jorge Zuhair Jury, Luciana anticipó que para el show en el auditorio ubicado en Laprida 1166 prepara un set de canciones de música folklórica latinoamericana, que es la “musicalidad” con la que más se está rodeando últimamente.

“La música se transformó en un alimento cotidiano y necesario para vivir. Ya de adulta, me sirve para reinterpretar la realidad de mi contexto social y político”,

“También voy a tocar canciones de discos míos, algunos clásicos argentinos y también temas que me han gustado cantar y que las adapte al estilo folklorico”, remarcó, al tiempo que aseguró que no se pone “ningún límite a la hora de cantar”.

Remarcó, en este sentido, que “lo más importante a la hora de elegir qué canción interpretar” es sobre si la emociona o no. “Si una canción no me conmueve no la canto, porque primero debe emocionarme a mi para transmitirlo a los demás”.

“Como soy del Conurbano (norte) siento que me pertenecen todos los géneros, ya que es un lugar en el que todo se mezcla, como tango, folklore y cumbia. Todos ritmos que confluyen en los barrios, en las cuadras”, destacó.

Música como vehículo de expresión

Jury contó que la música es una rama artística que se “amasó” mucho en su ceno familiar. “De chica siempre tuve una cercanía muy grande con la música, me crié escuchándola y naturalmente tuve un acercamiento y un amor muy intenso por ella”, remarcó.

“La música se transformó en un alimento cotidiano y necesario para vivir. Ya de adulta, me sirve para reinterpretar la realidad de mi contexto social y político”, contó, al tiempo que aseveró que “todas las rabias y manifestaciones de injusticia” las canaliza y sublima a través del arte.

Reconoció, asimismo, que “sino hiciera música” se “abocaría a la danza o a la pintura o a alguna herramienta artística que permita soltar todo lo que siente”.

Sobre Luciana

Nació en Buenos Aires, Capital Federal, el 18 de junio de 1974. Su madre, Marta Mantello lectora empedernida, amante de la palabra y cantante natural junto a su padre el escritor y director de cine Zuhair Jury, también apasionado por la guitarra, la pintura y el canto, fueron quienes sembraron en Luciana una fuerte inclinación hacía el folklore, la música de raíz.

Mujer habitante de las orillas, donde promedia el campo y la ciudad hicieron que aún hoy siga sostenida en este pedazo de universo conurbano donde conviven el tango, la cumbia, el rock, el folklore y realidades duras.