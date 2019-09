Lanzaron “El Merchi”, un largometraje filmado en la Región

La Región llega nuevamente a la pantalla grande a través del largometraje “El Merchi”, un film de cine negro realizado en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y gran parte en Zona Sur, más precisamente en Temperley.

Ivan Morawski, su directo, es egresado de la de la Facultad de Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, en la carrera de Profesor y Licenciado en Letras, y luego estudió para ser Realizador Audiovisual en Creartecine, también en Lomas.

Ahora, ¿por qué fue realizada en las calles de la Región? “El Merchi demandaba un aspecto urbano que los suburbios de acá funcionaban muy bien para ser el escenario de la película”, señaló Morawski, en diálogo con Info Región.

En esa sintonía, el director explicó que “el espacio donde sucede la acción dentro de la historia no es ninguna ciudad en particular” ya que también fue grabada en la Costa y en la Capital Federal. “Esto no sólo permite que el espectador imagine la ciudad que prefiera para los hechos narrados sino también que la tesis de la historia sea de un carácter más universal y no algo local”, recalcó.

La historia, calificada por él mismo como un “policial negro”, gira en torno a unos ajustadores de cuentas que trabajan para un prestamista en medio de una ciudad corrupta y violenta. “Está basada en cuento mío que lleva el mismo título y que fue publicado por una revista digital hace unos años”, contó.

En cuanto a la producción, la cual fue “íntegramente independiente”, Morawski advirtió que “esta película forma parte de la tesis de la carrera de realizador audiovisual”, por lo cual “los gastos de la producción, logística, y demás” fueron cubiertos por el equipo compuesto por ellos mismos. “Las locaciones también fueron prestadas o por canje de gente conocida. Y en cuanto a actores, se realizaron una serie de castings donde fueron quedando seleccionados y a otros ya los conocía porque trabajaron conmigo anteriormente en algún cortometraje que dirigí”, agregó.

Morawski, en tanto, destacó la presencia especial de Dante Mastropierro, actor que interpretó al “Negro Pablo” en la miniserie “Okupas”. “ Lo conocí a través de un amigo y que tiene una breve aparición en El Merchi”, apuntó.

El director se refirió a los objetivos del largometraje y apuntó que buscan “colocarla en la mayor cantidad de festivales posibles”. “Aspirar a una proyección a nivel comercial es algo medio utópico ya que al ser una producción independiente y por fuera del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) la tenemos muy difícil. El panorama del cine actual es bastante desalentador para producciones como la nuestra”, concluyó.