Vidal participó, junto a Salvador, de un encuentro de la UCR

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participó este miércoles de un encuentro partidario de la Unión Cívica Radical (UCR), junto a su vice, Daniel Salvador, y aclaró que el frente Juntos por el Cambio es un “equipo”.

“Somos Juntos por el Cambio hace mucho. No hay radicalismo y PRO y CC. Hay un equipo que cree en una Argentina y una provincia distinta”, aseguró la Gobernadora, quien aspira a la reelección en la provincia de Buenos Aires. “El desafío es decirle a los bonaerenses por qué queremos seguir gobernando juntos”, apuntó.

Recordó sus inicios de gestión en la Provincia y mencionó que recorrió “muchos municipios gobernados por el radicalismo”, cuyos intendentes la hicieron sentir “bienvenida”. “La mejor muestra de esta unidad es el trabajo que hicimos juntos con Daniel Salvador. Él siempre estuvo firme en la adversidad. Es fácil trabajar en equipo cuando todo anda bien. Pero en la dificultad demostramos quienes somos. Y ahí el me mostró de qué estaba hecho. El y todos ustedes”, subrayó la mandataria.

Encabezó un encuentro partidario este mediodía junto a Salvador, intendentes, legisladores provinciales y dirigentes del centenario partido, en la sede de la calle 14 Nº 1023, de La Plata.

“Es un gran gusto recibir a María Eugenia y no es nada nuevo. No es una etapa nueva sino algo que se viene dando hace cuatro años con naturalidad. Es una linda señal desde lo simbólico hoy recibirla en nuestra casa”, aclaró, por su parte, Salvador, quien consideró que “hoy en el radicalismo no hay como antes liderazgos personales sino consecuencias de consensos”.