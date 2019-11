“Nosotros tenemos muchas maneras de lastimar”, remarcó Zubeldía

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, brindó este viernes una conferencia de prensa en la antesala al clásico ante Banfield y valoró que el Granate es un equipo que tiene muchas variantes en ataque y confirmó que Lautaro Acosta volverá al once titular.

“Nosotros tenemos muchas maneras de lastimar. Hay equipos que tienen un patrón definido, yo considero que poseemos varias formas para marcar. Debemos seguir en este mismo camino, más allá del escenario. Encontramos soluciones y afianzamos ideas”, expresó el director técnico.

Además, confirmó que Acosta se recuperó de su lesión e ingresará en el once titular en lugar de Carlos Auzqui (que llegó a la quinta amarilla). Además, volverá al equipo Leonel Di Plácido en lugar de Luciano Abecasis. “Lucha está bien, si no lo estuviera no lo pondría”, subrayó.

El clásico

De cara al choque de este sábado ante el Taladro, el entrenador consideró que más allá de cómo están los equipos en la “las estadísticas son parejas” y que “todos los clásicos son especiales”.

“Se dice siempre pero es una gran verdad, estos son 90 minutos muy particulares. Tenemos que aplicar lo que venimos haciendo, estamos tranquilos y concentrados. En estos partidos hay que dar algo diferencial. Esperemos ganar”, remarcó.

Para el cruce ante Banfield, el entrenador eligió a Agustín Rossi; Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón, Marcelino Moreno; Acosta, José Sand y Alexander Bernabei.

El torneo

Lanús marcha como líder de la Superliga junto a Argentinos Juniors con y llega al clásico con tres victorias al hilo y un invicto de doce partidos sumando el campeonato y la Copa Argentina.

“Para estar arriba tus estadísticas de goles a favor y en contra deben estar compensadas. Queremos seguir afianzándonos en este segundo punto. Apostamos al ataque pero no hay que descuidar la defensa”, concluyó Zubeldía.