NOCHEBUENA Y NAVIDAD

En la Región, hubo sólo un herido por pirotecnia pero varios por armas

Foto: archivo

Desde distintos centros asistenciales precisaron a Info Región que los heridos que arribaron en las últimas horas, en el marco de la Nochebuena y Navidad, fueron por armas de fuego, blancas y accidentes.

Si bien los primeros datos que circularon esta Navidad indican que en centros de salud de Provincia y Capital Federal más de 90 personas resultaron heridas por pirotecnia o el impacto de corchos en los ojos, en la Región la situación es diferente. Info Región consultó a autoridades de hospitales públicos y centros de atención primaria, y señalaron que hubo solamente un ingreso de este tipo. En cambio, hubo heridos de arma blanca, por accidentes viales y armas de fuego.



Donde mayor movimiento hubo fue en el hospital Santamarina de Monte Grande, donde registraron el ingreso de varios heridos, en aparentes hechos de inseguridad. Explicaron que “hubo unos ocho heridos por arma blanca y golpes, que según denunciaron las víctimas, tras ser asaltados durante la noche y la madrugada”. Las heridas fueron producidas por una navaja. “Más tarde, ingresaron al menos cuatro personas heridas en diferentes accidentes de tránsito. Y por pirotecnia entró un adulto únicamente”, completaron desde el centro de salud de Echeverría.



Desde el área de Guardia del hospital Evita de Lanús informaron que no recibieron heridos por pirotecnia, aunque si algunos pacientes por “diferentes heridas”. “Hubo un caso por herida de arma blanca y otro por un arma de aire comprimido. El más complicado fue un chico de 16 años que sufrió un accidente de tránsito, afectado en la zona lumbar”, indicaron a Info Región desde el centro de salud, quienes advirtieron que la situación “se complicó” porque hubo un corte en el servicio eléctrico, por lo que estuvieron imposibilitados “para realizar placas o tomografías”.



Desde la Guardia del hospital Luisa C. de Gandulfo notificaron que “no ingresaron pacientes heridos por pirotecnia”. “No tuvimos ningún internado, o que haya ingresado en las últimas horas”, afirmaron. “Si hubo una persona que ingresó con una herida de bala en el pie: Pero ingresó, se lo atendió y se le dio el alta”, aclararon. “No es muy común que haya poco movimiento”, completaron.



En Almirante Brown el panorama es similar y la directora del hospital Lucio Meléndez de Adrogué subrayó que la jornada fue “muy tranquila”, ya que no se recibieron heridos por pirotecnia, arma blanca o arma de fuego.



Tanto en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 5 de Longchamps como en la de Ingeniero Budge, no recibieron heridos. En la UPA lomense aclararon que “lo único que ingresó fue una persona herida por un arma de fuego”, producto, aparentemente, de una pelea. “No tuvimos heridos por quemaduras, o por alguna otra causa. El herido de bala no presentaba un cuadro grave, porque solo estaba lastimado en la pierna”, completaron.



PF de la redacción de Info Región.