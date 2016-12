PLENARIOS PARALELOS Y DESACUERDOS

Se formalizó la división de la CGT Regional

La unidad de la CGT a nivel nacional no logra replicarse por estos lares. Ayer se realizó un segundo congreso normalizador para ungir nuevas autoridades, desconociendo al espacio que encabeza Sergio Oyhamburú, que definió consejo directivo la semana pasada. De fondo, la puja se da entre Pablo Moyano y “Barba” Gutiérrez y data de cuando este último era intendente de Quilmes.

Luego de que la CGT nacional concretara la unidad de sus tres fracciones (la de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló) en agosto último, el desafío de la central obrera pasó por normalizar las centrales regionales, tarea que, al menos en Lomas de Zamora, no logró llegar a buen puerto en estos últimos cuatro meses.



Es que ayer se realizó un plenario en la sede local de Luz y Fuerza, en Suárez 452, Temperley, para normalizar la central local en una lista que lleva como candidato al dirigente de la UOM, Carlos Costello. Lo cierto es que se trata del segundo congreso normalizador realizado por la CGT local ya que, en una reunión similar realizada la semana pasada en la sede central de Azopardo, se había ratificado a las nuevas autoridades bajo la conducción del hasta este año secretario general, Sergio Oyhamburú.



Ambos espacios se desconocen y no fueron capaces de lograr una lista de unidad. Lo cierto es que la puja conlleva de fondo un fuerte enfrentamiento entre la dirigencia nacional. Por un lado el actual secretario gremial, Pablo Moyano, que la semana pasada expresó su respaldo a la lista de Oyhamburú en la sede de Azopardo, y por el otro Francisco “Barba” Gutiérrez que, como Costello, es dirigente de la UOM y actualmente preside la Secretaría de Interior de la Central.



La puja entre ellos se remonta a la época en que el “Barba” era intendente de Quilmes. El conflicto data de 2012, año en que el entonces jefe comunal del distrito se había negado a pagarle a la empresa Covelia un monto de 11 millones de pesos mensuales por la recolección de residuos y advertido la posibilidad de municipalizar el servicio.



En ese momento, Moyano lanzó un paro nacional para expresar su descontento. No obstante, pese a los dolores de cabeza que ocasionó el conflicto, calles sucias por días de por medio, Gutiérrez oficializó la municipalización del servicio en 2014 y así se mantiene hasta hoy, al menos hasta que el actual jefe municipal, Martiniano Molina, finalmente vuelva a manos privadas o a un sistema mixto, como se había inclinado en su campaña.



Pero volviendo al conflicto interno. Gutiérrez y Moyano nunca saldaron su pulseada y la unidad concretada en agosto tampoco los hizo limar rispideces.



Estatutariamente, la normalización de las regionales se encuentra a cargo de la secretaría de Interior que preside el primero. Esto, sumado al conflicto ya existente entre los dos sectores de la CGT local, arrastraron la puja a niveles impensados.



Es que, a diferencia de lo que sucedió en otras seccionales, en Lomas hubo más de cuatro plenarios, dos congresos normalizadores y dos listas de autoridades, es decir un intento de unidad frustrado que no hace más que mostrar a las claras la división.



Congresos paralelos. La primera convocatoria para la “normalización” en la región tuvo lugar el 30 de noviembre en Luz y Fuerza y fue realizada por Gutiérrez. En esa oportunidad, asistió el sector de Costello con los respectivos avales pero se ausentó el secretario general saliente, Oyhamburú, que incluso había desconocido el encuentro y, en diálogo con Info Región, lo había atribuido a “una travesura de algunos compañeros”.



Ante este panorama, se resolvió pasar a un cuarto intermedio para la siguiente semana a fin de convocar “a las partes” en la sede nacional, procurando llegar a un entendimiento y, por ende, a una lista de unidad.



Lo cierto es que, previo al encuentro programado, en la sede de Azopardo 802 con la presencia de Pablo Moyano y Juan Carlos Schmid, secretario general del triunvirato, y la ausencia de Gutiérrez, se presentó la lista encabezada por Oyhamburú.



Ese encuentro tuvo corolario la semana pasada, cuando se confirmaron las nuevas autoridades bajo la cabeza de Oyhamburú. “Costelo se comunicó con Gutiérrez y ambos coincidieron en la irregularidad cometida en la propia sede nacional de la central obrera”, apuntaron desde el otro sector a Info Región.



Es por eso que el ex intendente de Quilmes volvió a convocar para ayer un nuevo congreso normalizador en el que se esperaba la definición de otras autoridades. ¿Será Lomas de Zamora el único distrito en el que la CGT no logrará la unidad? Hasta hoy, todo indica que sí.



Cintia Vespasiani