CONGRESO EN LA MATANZA

El PJ bonaerense aprobó cambios en su estructura para evitar fugas

El PJ aprobó cambios en la estructura partidaria para evitar fugas.

Fue acordado en un congreso extraordinario que se realizó en La Matanza. Habrá más apoderados y se creará una Comisión de Acción Política que tendrá la potestad de habilitar los frentes electorales en los distintos distritos.

Luego de varias horas de negociaciones entre los sectores en la Municipalidad de La Matanza, el congreso extraordinario convocado a las 9 arrancó a las 13 en el polideportivo "Alberto Balestrini", en la localidad de Lomas del Mirador, donde a último momento se agregaron tres apoderados más -de los cuatro previamente acordados- para que no se rompa la unidad y todos los espacios se sientan representados, por lo que el PJ bonaerense ahora tendrá nueve apoderados.



Ante el incremento de acusaciones cruzadas y para evitar que peligrara la demostración de unidad, los apoderados por la Primera Sección fueron los dos que estaban en pugna, ya que el grupo Fénix -más afín al kirchnerismo- proponía al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, mientras que el grupo Esmeralda impulsaba al jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis. Los dos serán ahora parte del grupo que manejará "la lapicera" que definirá candidaturas.



La solución de incorporar apoderados para evitar la ruptura también alcanzó a la Tercera Sección Electoral, ya que al acuerdo previo de que el representante legal sea sólo el intendente de Berazategui, Patricio Mussi, horas después se sumó el diputado provincial Fernando "Chino" Navarro (Movimiento Evita) en representación de los movimientos sociales.



Para el interior, la lógica fue la misma y los apoderados serán Hugo Corvatta (Saavedra) y Francisco Durañona (San Antonio de Areco) mientras que el representante de la CGT será el secretario gremial de ATSA La Plata, Pedro Borgini, también concejal en la capital provincial.



Así las cosas, a los ya apoderados Jorge Landau -lo es desde 1988- y el camporista Eduardo "Wado" De Pedro se sumaron Sujarchuk, Katopodis, Patricio Mussi, Navarro, Corvatta, Durañona y Borgini.



Comisión de Acción Política. Asimismo, el congreso aprobó la creación de una Comisión de Acción Política que tendrá la potestad de "habilitar los frentes electorales en los distintos distritos", lo cual, desde los grupos más distanciados del kirchnerismo, señalan como un límite al poder que acumuló años anteriores el sector de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En la comisión que dará forma a las alianzas electorales del peronismo bonaerense estarán, entre otros nombres, el ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza (como presidente); el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo (como secretario); el ex alcalde de Berazategui Juan José Mussi; el jefe comunal de Florencio Varela, Julio Pereyra; el senador nacional Juan Manuel Abal Medina; el senador provincial Norberto García (que responde a Florencio Randazzo); el intendente de Moreno, Walter Festa; el ex jefe de Gabinete bonaerense de Daniel Scioli, Alberto Pérez; el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el alcalde de Hurlingham, Juan Zabaleta.



Junta electoral. A la junta electoral, que preside el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto, se sumarán Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown), Pablo De Jesús (intendente de La Costa), y Verónica Magario.



Presencias. En la mesa principal del escenario se encontraban Daniel Scioli, Julián Domínguez, Juan Manuel Abal Medina, Martín Insaurralde, Eduardo De Pedro, Alberto Descalzo, Julio Pereyra, Leonardo Nardini, Gustavo Menéndez, Verónica Magario y Hugo Curto, entre otros.



El principal grupo de intendentes y dirigentes del PJ ingresó al gimnasio a las 12.40. Llegaron en una combi provenientes de la Municipalidad de La Matanza, donde habían estado reunidos, en conversaciones que se prolongaron hasta minutos antes del inicio del congreso extraordinario. Eran, entre otros, Insaurralde, Espinoza, Magario, Domínguez, Menéndez, De Pedro, Mariano Cascallares, Pablo De Jesús, Julio Pereyra y Darío Díaz Pérez (ex intendente de Lanús).



Discursos. Tras aprobar el incremento en la cantidad de apoderados y la creación de la Comisión de Acción Política, con representación de los distintos sectores, Espinoza le entregó el micrófono al histórico dirigente peronista Lorenzo Pepe, quien pidió "esfuerzo, inteligencia y prudencia, porque está en juego el destino de la Patria". Y arengó: "Si los derrotamos (por Cambiemos) en 2017, los tenemos en el horno en 2019".



En el discurso de cierre, Espinoza mostró gratitud con las distintas vertientes de los intendentes bonaerenses que confluyeron en el congreso extraordinario. El presidente del PJ bonaerense le agradeció especialmente a Insaurralde, "en nombre de los intendentes del conurbano".



Para la CGT, Espinoza también tuvo una mención. "Los secretarios generales decidieron los nombres de la nueva etapa del peronismo de la provincia", afirmó.