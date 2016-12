ELECCIONES LEGISLATIVAS

“En las elecciones se discute el candidato y la gestión”

“En las elecciones se discute el candidato y la gestión”, aseguró Vidal, de cara a las elecciones legislativas.

Lo aseguró la gobernadora María Eugenia Vidal, de cara a las legislativas venideras. No descartó sumar dirigentes peronistas a su Gabinete. “Cambiemos no debe ser cerrado”, consideró.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, señaló hoy que en las elecciones legislativas de 2017 "se discute el candidato y la gestión también", y agregó: "Estoy dispuesta a dar la discusión haciéndome cargo de lo que falta y de lo que hicimos".



Sostuvo que "se discute el candidato y la gestión también", tras lo cual agregó: "Estoy dispuesta a dar la discusión haciéndome cargo de lo que falta y de lo que hicimos".



"Una de las cosas que aprendí este año es que los cambios no se van a dar todo lo rápido que espero. No quiere decir que no me enoje, que no sea exigente y que no sea una jefa bastante difícil. Pero tengo un gran equipo", expresó en ese sentido.



Cambios en su Gabinete. Vidal advirtió que "seguirá sumando" a su administración a "todos los que crea valiosos", por lo que no descartó nuevas incorporaciones provenientes del peronismo. "Voy a sumar a todos los que crea valiosos y Cambiemos lo sabe", señaló Vidal, al apuntar que su espacio debe "fortalecerse". Al respecto, enfatizó que la alianza de gobierno "no puede ser un lugar cerrado, eso fue el kirchnerismo".