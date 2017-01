TRASPASO DE FONDOS

Vidal: “No pedimos más de lo que nos corresponde”

La Gobernadora insistió con que el traspaso de fondos a la Provincia es “justo”.

La Gobernadora insistió con que el traspaso de fondos a la Provincia es “justo”. Sobre el uso de los 25 mil millones de pesos, precisó que se utilizarán para "cubrir parte del déficit de 2016".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, defendió la cesión de fondos por parte del gobierno nacional en favor de la provincia de Buenos Aires y, en referencia a los reclamos que realizaron otros mandatarios, afirmó que desde La Plata no se pide "más de lo que corresponde" sino aquello que es "justo".



"Cuando damos el debate de coparticipación con los gobernadores, siempre se dice que Buenos Aires es rica. Pero la verdad es que recibe sólo la mitad de lo que aporta y tiene la mayor cantidad de pobres del país. Por eso merece ser tratada no de manera distinta, sino justa. No pedimos más de lo que nos corresponde, pedimos lo justo", señaló Vidal en una entrevista publicada este sábado por el matutino El Día.



Sobre los fondos, declaró en el mismo sentido en el que lo hiciera su ministro de Economía, Hernán Lacunza, y explicó que se utilizarán para "cubrir parte del déficit de 2016". "Parecen muchos millones pero la Provincia es grande y sólo en sueldos gastamos eso en un mes. Con lo cual, los números parecen grandes pero no lo son. Y tienen que ver con 10.000 millones que nos dieron en diciembre de 2015 como adelanto de coparticipación, que nos fueron condonados, para pagar sueldos y aguinaldos".



Dijo que 2016 "no estuvo mal para ser un primer año de gestión", que su prioridad es "que las obras se hagan" y aseguró que "los recursos van a estar, tanto en la Provincia como en las cuentas de los municipios".



Coparticipación. Vidal aclaró que no desistirá del recurso presentado ante la Justicia por la coparticipación: "Fuimos a la Corte y tenemos el apoyo del Presidente. Por primera vez un gobernador de esta provincia da esta pelea, que había que darla. Y la vamos a seguir dando, porque hace a la defensa de los recursos de los bonaerenses", sostuvo.



Elecciones. En el plano político y de cara al año electoral, se refirió al debate sobre la necesidad de Cambiemos y sostuvo que "tiene que estar abierto para todas las personas valiosas que estén en otros partidos y no sientan que ahí tienen un espacio" o aquellos que "nunca hayan hecho política".



Respecto de la relación con la UCR, dijo que aún no se está dando la discusión electoral porque todavía se está "lejos de las elecciones y la gente también lo está".



Acerca de su participación en la contienda, dijo que su mejor campaña es "hacer bien las cosas". "El año pasado recorrí prácticamente toda la Provincia. Pude hacerlo y además gestionar. Esa es mi impronta, mi manera de gobernar. No es porque sea un año de campaña sino porque creo que se gobierna así. Nos van a votar si ven que se hacen bien las cosas. Y yo estoy convencida de eso", amplió.