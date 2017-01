DE CARA A LAS ELECCIONES

Para Arroyo, el FR y el GEN tienen “una gran chance electoral”

El dirigente del massismo lo apuntó a Info Región al advertir que con la opción que representan “la sociedad no tendrá que discutir entre ajuste y corrupción”.

El ex secretario de Desarrollo Social bonaerense y dirigente del Frente Renovador Daniel Arroyo confió en que su espacio y el GEN “tendrán una gran oportunidad electoral” en las Legislativas de este año. Así lo apuntó a Info Región luego de que, en el cierre de 2016, Sergio Massa y Margarita Stolbizer definieran la agenda para este nuevo año y reforzaran su alianza.



“Creo que tenemos una gran oportunidad electoral. Me parece que la sociedad no tiene que discutir entre ajuste y corrupción. No es el ajuste, como dice el Gobierno, una medida que nos va a mejorar y, de hecho, hemos empeorado en el primer año de gestión de Macri. Y no es la vuelta atrás tampoco lo que va a hacer que Argentina empiece a caminar para adelante”, destacó a este medio.



En esa línea, insistió en que “hace falta una tercera vía”. “Una vía diferente y creo que lo que estamos haciendo con Massa en el Frente Renovador, y junto con Margarita Stolbizer, nos da una gran oportunidad. Tengo la impresión de que tenemos una gran chance electoral”, apuntó.



Y si bien anheló que el Gobierno de Cambiemos “modifique su orientación” y “ponga más la mirada en el mercado interno y en lo local y que eso mejore la situación”, aseguró que independiente de un posible viraje de las políticas macristas, el massismo y el GEN “se encaminan a una gran elección”. “No tengo dudas que vamos camino a eso”, insistió.



Sin reintegro al débito. En otro orden, criticó duramente la decisión oficial de eliminar el 5% de reintegro de IVA en compras con tarjetas de débito. “Es una medida al revés de lo que hay que hacer. Acá hay que fomentar el consumo, que volcarle dinero al bolsillo de las personas. Esta era una medidaa que ayudaba a que la persona, no sólo se bancarizara, se formalizara y no tuviera los billetes encima, sino que cuando iba a comprar se ahorraba unos pesos”, señaló.



Es que la determinación tomada por el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pareciera ir en contra de la campaña pro posnet impulsada en los últimos años, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para evitar la evasión fiscal.



“La verdad es que creo que es un error importante porque el Gobierno no está poniendo el ojo en el consumo interno, en la producción local, en el mercado interno y el desarrollo, sino que lo ve por el lado del mercado externo y las inversiones y esa es una mirada equivocada”, fustigó.



Cintia Vespasiani