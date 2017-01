NACIONAL B

Puch: “Estoy muy contento de estar acá”

El Milrayitas comenzará con los entrenamientos en Balcarce.

El volante de Los Andes celebró su llegada a Lomas de Zamora y señaló que su objetivo es “luchar” para ganarse un “lugar” entre los once titulares. Además, planteó objetivos: “Sabemos que si ganas cuatro o cinco seguidos te metes en la pelea y hay que apuntar a eso”.

Los Andes emprendió viaje esta tarde hacia Balcarce para afrontar la parte fuerte de la pretemporada con la intención de llegar en óptimas condiciones físicas a la reanudación del torneo donde intentarán sellar la clasificación a la Copa Argentina y acomodarse entre los protagonistas que pelearan por un ascenso.



En esa línea, por el momento Aníbal Biggeri disfruta del primer refuerzo que es el volante Mariano Puch, al tiempo que aguarda por el arribo de un marcador central ante las bajas de Walter García y Rodrigo Cabrera.



“Los muchachos me dieron una buena bienvenida y se nota que hay un grupo muy unido. Así que estoy muy contento de estar acá y de haber arrancado a la par de todos”, comentó el ex Atlético Rafaela, en contacto con la página oficial de la institución.



Objetivos



En paralelo con las intenciones de sus compañeros, el volante que pasó por todas las categorías del fútbol argentino (Fénix, nueva Chicago, Atlético Rafaela, Atlanta, Gimnasia de Mendoza), desea sumar en continuidad y ayudar en la meta de escalar posiciones en el torneo del Nacional B.



“En lo personal, primero que nada, luchar para ganarme un lugar entre los once, y después tanto yo como el grupo, ser lo más regular posible. Sabemos que si ganas cuatro o cinco seguidos te metes en la pelea y hay que apuntar a eso”, señaló.



Por otra parte, evaluó la particularidad de competir por primera vez en la segunda división: “La verdad que para mí, cada categoría y cada momento que me toca vivir es una experiencia única y busco sacar lo mejor de ello. Sea la D, Primera, o el Federal”.



Características



Puch llegó al grupo albirrojo para suplir el sector diestro del mediocampo donde Saúl Nelle y Ramiro López alternaron pero nunca lograron ganarse un lugar. En ese sentido, Biggeri sumó al ex Nueva Chicago para colaborar por la banda con el sector ofensivo.



Al respecto, indicó: “Soy un jugador que siempre se caracterizó por el sacrificio, de mucha ida y vuelta y que trata de dejar todo en cada partido, en cada pelota”.



“Uno buscar mirar el arco de enfrente. Últimamente tengo más asistencias que goles, pero me gusta ayudar a los delanteros y colaborar en el ataque”, sentenció el volante.



