Malito apuntó contra García: “Eligió jugar con el oficialismo”

“Lo importante es que uno puede salir y caminar y hablar con la gente tranquilamente, no como García”, expresó Malito.

El concejal macrista de Avellaneda, además, confió en poder unificarse definitivamente este año con la UCR, el GEN y el Partido FE en el Concejo Deliberante.

El concejal de Cambiemos de Avellaneda Diego Malito sostuvo que para este año “se está avanzando es poder armar dentro del Concejo Deliberante el interbloque Cambiemos, con la representación no sólo de lo que es el PRO, sino también de las otras fuerzas que integran Cambiemos”.



“Ya estuvimos el año pasado trabajando juntos, pero la idea es poder conformarlo también dentro del recinto”, indicó Malito en diálogo con Info Región, al referirse a la UCR (cambió de presidente), el GEN (se separó de Margarita Stolbizer), el Partido FE (sumó a la concejal ex FpV María Balbuena y al ex intendente Baldomero Álvarez) y la Coalición Cívica.



“Cada uno que se va sumando nos va a dar más fuerza para seguir trabajando a favor de Avellaneda, haciendo cosas por nuestra ciudad”, destacó el edil e indicó que “se hace lo que se hizo en Provincia, Nación y otros municipios, para poder trabajar cada uno con su forma y con su estilo de trabajo, pero juntos haciendo la diferencia en el distrito”



Elecciones. Con respecto a las próximas elecciones y la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los todos los sectores que integran Cambiemos en el distrito, Malito mencionó que “todavía falta tiempo”. “Acá cada uno tiene su estilo, su forma de trabajo y más adelante la idea es armar la lista, pero lo más importante es siempre escuchar lo que la gente elige y vota y la idea es que cada uno pueda seguir trabajando dentro de la Mesa de Cambiemos en Avellaneda”, afirmó.



En ese sentido, se refirió a la situación del concejal Daniel García, separado del espacio con su bloque PRO Línea Fundadora y afirmó que “no integra ni el PRO ni Cambiemos, porque él eligió jugar con el oficialismo local”.



“Cuando Jorge Macri estuvo en Avellaneda él no estuvo, estuvimos los representantes del PRO con Gladys González como conducción y con los otros concejales, pero él no es parte de nuestro espacio”, manifestó Malito y marcó que “lo importante es que uno puede salir y caminar y hablar con la gente tranquilamente, no como García”.



